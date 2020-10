Waar is de geluksvogel? De 7,5 miljoen euro van de Staatsloterij ligt nog voor het oprapen

De bezitter van het Staatslot van 7,5 miljoen euro dat in Oud-Beijerland was verkocht, heeft zich nog steeds niet gemeld. Het lot werd in een tabakswinkel verkocht. Maar sinds de trekking op 10 oktober is er nog geen contact geweest met de winnaar, aldus de Nederlandse Loterij.

Een naam is niet bekend bij de organisator van de loterij. De kopers van de loten spelen namelijk anoniem. "We weten alleen waar het lot is gekocht en wat het lotnummer is", zegt een woordvoerder namens de Staatsloterij. "We hopen dat de winnaar zich wel meldt."

Het lot blijft een jaar geldig. Als de miljonair zich dan niet heeft gemeld, dan gaat het geld deels terug naar de Nederlandse Loterij waar de Staatsloterij onder valt. De rest gaat naar onder andere de Nederlandse Staat, sportverenigingen en goede doelen.

De Nederlandse Loterij hoopt vooral dat de winnaar het geld zal innen. "Want die persoon heeft daar recht op", benadrukt de woordvoerder.