Van stripper naar wietkweker naar dakloze uitvaartzanger, Maurice kwam door verkeerde keuzes in de problemen

Maurice van der Toorn kwam in de financiële problemen door verkeerde keuzes, terwijl hij een glansrijke carrière had als entertainer. Toch moest hij op een gegeven moment naar de voedselbank. Nu is hij weer helemaal op de been.

"Ik stond volop in het leven als artiest, ik ben zelfs Chippendale geweest. Daar heb ik echt goed van geprofiteerd", vertelt de inmiddels 52-jarige Maurice.

Het ging mis nadat Maurice in de steek werd gelaten door mensen om hem heen. Hij ging zich verdiepen in wietplantages en zelf kweken. "Dat ging ik leuk en interessant vinden. Mooi groen, natuur... Maar het werd een obsessie voor geld verdienen en de spanning", vertelt hij.

Op een keer was Maurice er niet helemaal bij met zijn hoofd. Hij liet een kraan aanstaan waardoor alles onderliep, ook bij de benedenburen. "Toen ging het helemaal mis. Ik moest me gaan melden om te zeggen wie ik was."

Zingen op begrafenissen

De aanraking met justitie brengt nog altijd naweeën. Maurice kreeg een hoge boete en moet nog veel aflossen. Hij was een tijd dakloos en kwam bij het Leger des Heils in Den Haag terecht. Met huisvesting had hij een beetje geluk. De wooncorporatie kwam er niet achter dat hij had gekweekt en hij kreeg een huis. "Anders kwam ik er nooit meer in."

Maurice moest van een uitkering leven en eten halen bij de voedselbank. "Voor die tijd verdiende ik heel goed als zanger, entertainer en stripper", vertelt hij. "Ik zocht de publiciteit op: ex-Chippendale wordt uitvaartzanger en is dakloos. Ik ging op begrafenissen zingen. Ik vond het een stunt om dingen te verzinnen om in de publiciteit te blijven."

'Eet niet alleen het vlees'

Nu verdient hij net boven de inkomensgrens en heeft geen recht meer op de voedselbank. Hij haalt nog elke donderdag eten op bij een kerk in Den Haag en zou iedereen willen aansporen om echt wat te maken van alle spullen die je krijgt. "Ook al krijg je een paar bieten, maak er wat van. Eet niet alleen het vlees of het snoep, maar probeer je te verdiepen in koken. Ik heb nog nooit zo verschillende soorten groenten voorbij zien komen in m'n leven."

Inmiddels is Maurice weer goed op de been. "Ik zwem elke dag in de zee, ik maak mezelf sterk voor wat er gaat komen. Weerstand opbouwen, ook geestelijk. Angst wil ik zo min mogelijk in mijn hoofd hebben."

Armoede is niet een probleem van de rest van de wereld. In Nederland moest vorig jaar acht procent van alle huishoudens rondkomen van heel weinig geld, bijna 600 duizend huishoudens, 2 miljoen mensen. Daarom besteden we deze week bij Rijnmond uitgebreid aandacht aan dit probleem, in aanloop naar zaterdag. Dan is het de Internationale dag van de armoede.