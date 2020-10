Autoluwe binnenstad Dordrecht gaat open voor afhalen bij restaurants

Het wordt Dordtenaren makkelijker gemaakt als ze de horeca willen steunen door eten af te halen bij restaurants in de binnenstad. De autoluwe binnenstad gaat tussen 17:00 uur en 11:00 uur de volgende ochtend open voor automobilisten. De binnenstad is met beweegbare palen afgesloten voor verkeer zonder ontheffing, maar via de Visstraat kunnen Dordtenaren de komende tijd naar hun favoriete restaurant rijden om hun bestellingen op te halen.