Piepjonge Vlaardingse overvallers maanden de cel in

De woningoverval in de Verheijstraat in Vlaardingen op 25 maart 2020 (Bron: MediaTV)

Op het moment van de overval waren de twee jongens nog 12 jaar oud. Met bivakmutsen op bedreigden ze een moeder, twee van haar kinderen en een vriend van haar dochter met een mes en een honkbalknuppel. Drie slachtoffers werden vastgebonden met tiewraps. Bij het vierde slachtoffer werd de mond afgeplakt.

Twee van de overvallers doorzochten de woning. Ze gingen ervandoor met bankpassen, een PlayStation, horloge en telefoons.

De drie zijn veroordeeld voor diefstal met bedreiging. Volgens de rechter is er sprake van een ernstig feit. "Dan kan er niet anders op worden gereageerd met jeugd-tbs." Het is onduidelijk of de overvallers het gezin kenden.

De 19-jarige overvaller kreeg eerder deze week 3,5 jaar cel. Eén van de twee tieners moet 210 dagen de cel in en krijgt jeugd-tbs. De tweede moet drie maanden de cel in. Hij zou alleen op de uitkijk hebben gestaan.

De vier moeten een vergoeding van vierduizend euro betalen aan hun slachtoffers voor immateriële schade. Ze mogen onderling bovendien geen contact hebben.