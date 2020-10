Architect Markthal is teleurgesteld in de invulling: 'Het gaat lijken op een stationshal'

"We droomden met elkaar van een markthal waarin je naast elkaar allemaal tomaten, vissen en kroketten kon kopen. Maar het slaat door in de richting van een restaurantje", zegt Winy Maas, architect bij MVRDV en bedenker van het ontwerp van de Markthal. Maas vindt dat de opzet voor een deel is gelukt, maar ziet in de huidige inrichting niet helemaal meer terug wat hij bij het ontwerpen in gedachte had. Minder versproducten, minder lokale familiebedrijven en de Markthal is niet meer voor iedereen.

"Van woningbouw een publieke ruimte maken, dat is super stoer. En dat de ramen binnen iets intiems opleveren, dat is meer dan bijzonder. Daar ben ik nog steeds trots op", vertelt de architect.

Maas maakt zich zorgen over de invulling van de Markthal. Het wordt allemaal wat afstandelijker, vindt hij. Het rode hart dat op de Markthal pronkt, staat volgens Maas symbool voor de commercialisering van het pand.

Het complex herbergt 228 appartementen, 4600 m² winkelruimte, 1600 m² horeca en een parkeergarage voor meer dan duizend auto's. De Markthal startte in 2014 succesvol, maar het enthousiasme voor het waanzinnige pand nam flink af. Met als resultaat: 25 procent leegstand en andere problemen.

Stationshal

De ogen zijn gericht op Klépierre, de Franse multinational die de Markthal beheert en veel ervaring heeft met winkelcentra. Maas zag de gang van zaken bij de Markthal eigenlijk wel aankomen.

"Op het moment dat je het aan zo'n soort uitbater overgeeft die niet zoveel ervaring heeft met het marktwezen, dan gaat het lijken op een stationshal, of een vliegveldhal", zegt Maas. De bedoeling was dat de Rotterdammer zijn of haar dagelijkse boodschappen in de Markthal zou gaan doen, maar Maas erkent dat daar weinig van terecht is gekomen. "Het is minder gemengd, minder voor iedereen. Het was daar wel voor bedoeld."

De afspraak was dat verse producten op de begane grond verkocht zouden worden. Bovenop kon er gegeten worden. "Die verse producten - groenten, vissen, vlees - die zitten er op dit moment veel minder in. Het was ook altijd de bedoeling om producten uit de omgeving en familiebedrijven de kans te geven, zodat de buitenwereld de Markthal in zou gaan en geïnspireerd zou worden. Dat mis ik", zegt Maas. "Ik mis ook een marktmeester die rondloopt en af en toe zegt: goh, stapel die sinaasappels eens wat hoger op."

Jaarverslag

Ook mag van Maas de huur in de Markthal lager. Volgens hem zijn er in het begin prijsafspraken gemaakt, waardoor het voor ondernemers lastig wordt om de huur af te waarderen. "Het is een heel ander soort business-case die je met een Martkhal hebt, dan met een stationshal."

"Klépierre zit ermee in haar maag", weet Maas. "Ze hebben het trots op hun jaarverslag gezet, maar het past niet in de manier zoals Klépierre met winkelcentra om gaat. Dan krijg je dezelfde mensen die ze kennen vanuit de ketens die daar dan inkomen." Het gebouw heeft deze plek gekregen als aanvulling op de markt op de Binnenrotte. "Dan moet je dat gevoel proberen in te brengen", vindt Maas. "Je moet er wat moeite voor doen, maar had je het veel liefdevoller gebracht, dan had je ook meer liefde gekregen van de stad."