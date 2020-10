Hoe de Rotterdamse horeca-ondernemer de winter doorkomt: 'Zorg dat je je creativiteit op hol laat slaan'

Waar sommige restauranteigenaren met de handen in het haar zitten, probeert het merendeel er het beste van te maken. Overal in Rotterdam worden afhaalpunten opgezet, de bezorgservice uitgebreid en zie je andere creatieve initiatieven ontstaan. Niet meer weg te denken deze herfst zijn de maaltijdboxen. Om die zo goed mogelijk te verkopen heeft Arthur Bassant zijn website Heerlijk.nl aangepast. In plaats van een tafel te reserveren bij een van de ruim duizend aangesloten restaurants kun je nu zo'n box via hen bestellen.

Nog voordat Mark Rutte dinsdagavond de nieuwe maatregelen van het kabinet aankondigde, had Bassant zijn plan al klaar. Hij schreef alle restaurants om vooral maaltijdboxen te verkopen via zijn website. "Je moet nu niet bij de pakken neerzitten. Positief nadenken, zonder dat je gek gaat doen. Dat is de oplossing", zegt Bassant optimistisch.

In het centrum van Rotterdam is het stil bij restaurant Joelia van Mario Ridder. De sterrenchef heeft samen met zijn personeel ook een box samengesteld, zodat hun klanten zich thuis in een hun eigen keuken chefkok kunnen wanen. Het enige wat ze hoeven te doen, is het instructiefilmpje volgen waarin Ridder zelf laat zien hoe hij het gerecht bereidt.

"Als ondernemer heb je geen keuze. Nu moet je juist ondernemen. Je moet zorgen dat je positief bent tegenover je hele brigade. Jij bent er verantwoordelijk voor dat zij hun centjes blijven krijgen. Die positiviteit moet je wel uitstralen."

Net als bij Joelia is het ook in Kralingen stil bij het hoog aangeschreven restaurant Fred. Volgens eigenaar en sterrenkok Fred Mustert komt het nu aan op ondernemerschap. Ook hij biedt een viergangenmenu aan dat je thuis kunt bereiden volgens een video. "In principe ben ik voor alles in, als het maar met kwaliteit te maken heeft en aansluiting heeft met ons restaurant. Vier weken gaan wij ons hierop concentreren. Voor nu is dat voor ons het belangrijkste. Zoveel hebben we ook niet te willen. Het is over."

Bij Old Scuola kon je altijd al pizza's afhalen. Dat verandert niet. Wel moest eigenaar Daniël van der Stel zijn restaurant sluiten, net als de rest van de bijna 2000 eetgelegenheden in Rotterdam. Van der Stel zette in no-time een online supermarkt op. Hij verkoopt voornamelijk pizza-do-it-yourself-boxen en voorgebakken pizza's. "Net als in de supermarkt, maar dan goed", lacht Van der Stel.

"Het kaf gaat zich scheiden van het koren. Zorg dat je je creativiteit op hol laat slaan, want er komen nog meer nieuwe dingen aan. De komende vier weken gaan we kijken welke kansen zich aandienen. We gaan in elk geval niet bij de pakken neerzitten. Niet lullen, maar poetsen."

De nieuwe initiatieven passen wellicht bij de Rotterdamse mentaliteit van het harde werken. Ze hebben zeker betrekking op de arbeidsethos van de ondernemer. Zeker op die van de horeca-ondernemer denkt Gijsbregt Brouwer. Hij is trendwatcher en deskundige op het gebied van horeca. "In deze branche zit ongelooflijk veel optimisme en creativiteit. Dat zie je terug. Zeker nu", vertelt hij.

Het aanbieden van maaltijdboxen is niet alleen fijn voor de ondernemer; het sluit ook aan op de wensen van de consument. Vooral in deze tijd van het jaar. "Het is herfst. Koud en fris. De winter komt er aan. Een periode van lekker thuis zitten, tv kijken. Door zelf te koken heb je ook thuis een beetje lol. De supermarkten hebben al zo'n goed jaar gedraaid. Steek nu vooral de horeca een hart onder riem en geef je daar je geld uit", adviseert Brouwer.

Naast het bereiden van maaltijden via een box zijn er ook kleinere ondernemers creatief. Bij restaurant Dolice op de Beijerlandselaan verrijst een speciaal loket 'voor de gezonde hap.' Eigenaresse Senay Akdemir betreurt de maatregelen, maar vindt het leuk om creatief na te denken over haar bedrijf. "Broodjes verkopen, maar wel volgens mijn eigen principe van gezond eten. Creatief en artistiek werken. Hartstikke leuk."

Akdemir ziet overeenkomsten met een ZZP'er. "Als je geen opdrachten meer krijgt, moet je anders denken. Nu gebruik ik het grootste gedeelte van mijn restaurant niet meer. Misschien kunnen muzikanten of mensen uit het theater hier komen repeteren. Volgens mij mag dat. Leuk toch? Dat zij lekker aan het spelen zijn, terwijl ik sta te koken."

Bekijk hier de volledige reportage.