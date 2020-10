'Een graadje lager stoken scheelt al honderd euro per jaar'

Op aardgas kan al gemakkelijk bespaard worden, vindt Van Linschoten. Bijvoorbeeld met radiatorfolie. "Dat is een soort aluminiumfolie dat je achter je radiator kunt plakken. Als dat folie achter de radiator plakt die aan een buitenmuur grenst, dan reflecteer je de warmte de kamer in plaats van dat je de buitenmuur aan het verwarmen bent." Dat kan al schelen in het warmteverlies bij een appartement. Daarnaast adviseert Van Linschoten vloerverwarming te gebruiken.

Maar het allerbelangrijkste is volgens Van Linschoten om je radiator schoon te houden. "Het stof moet eraf én eruit. Dat hoef je maar één keer per jaar te doen. Als je dat niet doet, dan verwarm je eigenlijk het stof dat tussen de radiator zit. Dat is efficiëntieverlies. Dat stof ga je door de kamer blazen. Dat is niet zo gezond."

Isolatie en ventilatie

Je moet wel tochtstrips aanbrengen om de warmte binnen te houden, benadrukt Van Linschoten. Maar je huis helemaal potdicht maken, is ook weer niet de bedoeling. "Als je het dichter maakt, dan is het belangrijk om de deur open te houden om frisse lucht binnen te halen. Het is ook belangrijk om goed te ventileren, zodat je geen vochtige lucht in je huis hebt. De lucht in je huis moet namelijk droog zijn." Isolatie en ventilatie lijkt elkaar een beetje te bijten, geeft Van Linschoten toe. "Maar ventileer je huis iedere dag.'

Volgens Van Linschoten kun je ook geld besparen door korter te douchen. Maar één tip is al makkelijk te hanteren: "Als je je huis een graadje lager stookt, bijvoorbeeld op negentien in plaats van twintig graden, dan scheelt je al honderd euro per jaar."