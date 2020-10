Doelpuntrijke drie minuten tegen MVV brengen Excelsior eerste thuiszege van het seizoen

Excelsior begon goed aan de wedstrijd, met in de vierde minuut meteen een enorme kans voor Elias Már Omarsson. De spits zette zichzelf met een prachtige actie vrij voor MVV-doelman Bill Lathouwers, maar punterde de bal in de korte hoek naast. Het was eigenlijk het beste moment van de thuisploeg in de eerste helft.

Want nadat Alessandro Damen een paar keer in moest grijpen op Limburgse afstandspogingen, viel de eerste helft compleet stil. Onder meer door de nodige glijpartijen en slordigheden kwamen beide ploegen niet meer tot grote kansen, met een 0-0 ruststand tot gevolg.

De tweede helft begon met een dot van een kans voor Excelsior. Reuven Niemeijer kreeg de bal op een presenteerblaadje van Joël Zwarts, maar schoof die uiteindelijk net naast. Zo begon Excelsior, net als in de eerste helft, dreigend aan het tweede bedrijf.

Twee goals in drie minuten

Maar dit keer resulteerde het wél in treffers. Een paar minuten na de kans van Niemeijer kwam de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen op voorsprong. Een vrije trap van behoorlijke afstand van de jonge middenvelder Julian Baas was MVV-doelman Lathouwers in de korte hoek te machtig. Tijd om op adem te komen hadden de Limburgers niet. Drie minuten later scoorde Omarsson met een razendsnelle omschakeling de 2-0 voor Excelsior, waarbij nieuwkomer Dylan Seys zijn eerste basisplaats bekroonde met een assist. Zo zaten de Rotterdammers na een stroeve eerste helft al vroeg in het tweede bedrijf op rozen.

Het restant van de tweede helft leverde weinig spektakel meer. De 3-0 hing bij fases meer in de lucht dan de 2-1, maar uiteindelijk bleken de twee treffers kort na rust allesbepalend voor de eindstand. Daarmee pakte Excelsior voor het eerst dit seizoen punten in het eigen Van Donge & De Roo Stadion en hielden de Kralingers het daarbovenop ook nog eens voor het eerst de nul.

Excelsior-MVV 2-0 (0-0)

Scoreverloop:

52' Julian Baas 1-0

55' Elias Omarsson 2-0

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Oude Kotte, Fischer, Tjoe-a-on (82' Van der Meer); Baas (82' Den Heeten), Niemeijer, Van Rooijen (73' Meijer); Zwarts, Omarsson, Seys (67' Verhaar)