Excelsior-verdediger Matthys positief getest op coronavirus

Hervé Matthys ontbrak vrijdagavond tijdens de thuiswedstrijd tegen MVV in de defensie van Excelsior. De centrale verdediger is namelijk positief getest op het coronavirus.

"Zonder dat hij symptomen had. Gisteren heeft hij nog volle bak getraind. Hij is topfit", zegt Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. Het is niet de eerste keer dat de Kralingers een coronabesmetting in de selectie hebben. Eerder konden twee Excelsior-spelers niet meedoen vanwege een positieve coronatest voor aanvang van het uitduel met FC Dordrecht afgelopen september.

"Als Matthys de komende 72 uur geen symptomen krijgt, dan noemen ze het, geloof ik, een valse melding. Dan kan hij snel weer aansluiten", zegt Dijkhuizen. "Dat is wel de verwachting. Hij heeft nergens last van, maar Matthys heeft wél een positieve test."

Extra voorzorgsmaatregelen

Het coronavirus komt voor Dijkhuizen 'steeds dichterbij'. "Ik heb net in de groep gezegd dat we deze week extra voorzorgsmaatregelen gaan nemen. We moeten alles doen om het weg te houden. Anders ben je aan de beurt", meldt de Excelsior-trainer na afloop van de gewonnen thuiswedstrijd tegen MVV (2-0).