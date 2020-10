Amsterdamse verzetsheldin krijgt plekje in het straatbeeld van Rotterdam

Truus Wijsmuller, links staand in donker mantelpak, kijkt naar vluchtelingenkinderen in het Burgerweeshuis | Foto: NIOD

De gebiedscommissie Prins Alexander vernoemt een straat in Lage Land naar verzetsheldin Truus Wijsmuller-Meijer. 'Tante Truus' redde vlak voor en in de Tweede Wereldoorlog het leven van zeker tienduizend vaak joodse kinderen. Ze deed dat via Hoek van Holland. In Rotterdam hielp ze vluchtelingen aan een plek op schepen van de Holland Amerika Lijn.

Wijsmuller werd geboren in Alkmaar en leefde van 1896 tot en met 1978. Vanaf haar zeventiende woonde ze in Amsterdam waar ze op 82-jarige leeftijd ook stierf. Haar rol in onze regio begon in 1938. Vanaf dat jaar tot na het bombardement op Rotterdam en de capitulatie speelde ze een belangrijke rol in de zogeheten kindertransporten via Hoek van Holland.

In heel Europa zetten joodse ouders hun kinderen op de trein richting de Hoek in de hoop op een veilig bestaan voor hun kroost. Wijsmuller regelde en begeleidde transporten, zorgde voor de juiste papieren en zorgde dat de kinderen de vrijheid tegemoet konden varen op boten naar Engeland. Ze redde zo het leven van zeker tienduizend kinderen.

Het laatste transport van kinderen was in mei 1940. Wijsmuller regelt dan nog de vlucht van 74 Duitse vluchtelingenkinderen die in het Burgerweeshuis in Amsterdam zijn opgevangen. Ze stappen op de Bodegraven, een in Krimpen aan den IJssel gebouwd vracht- en passagiersschip van de Amsterdame rederij KNSM. Het schip is het laatste dat IJmuiden verlaat op weg naar Engeland, vlak voordat de Nederlandse regering capituleert.

Dan stoppen de kindertransporten per boot. Wijsmuller zet haar verzetswerk op andere manieren voort en zal tijdens de gehele oorlog mensen in nood blijven helpen. Vanwege haar rol bij de kindertransporten onthult burgemeester Ahmed Aboutaleb in Hoek van Holland in 2011 een monument ter herinnering aan de kindertransporten en 'tante Truus' of 'moeder van 1001 kinderen' zoals ze ook genoemd werd.

In goed gezelschap in Lage Land

Nu komt daar dus een straatnaam bij in Lage Land. Truus Wijsmuller-Meijer zal daar onder meer gezelschap hebben van andere verzetshelden zoals de Rotterdammers Jan Kwak en Jan Bijloo en Jaap van der Hoek uit Oud-Beijerland naar wie ook straten zijn vernoemd.