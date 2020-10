Treitervloggers, flatearthers & dickpics: het spel Klootzakken laat je lachen in coronatijd

In het begin van de coronatijd in maart hadden de twee Rotterdamse vrienden Laurens (23) en Dzjabrail (23) opeens veel tijd over. Tijdens een online computerspel kreeg het duo het idee een humoristisch kaartspel te ontwikkelen. Het ligt in december in de winkel en het heet 'Klootzakken'.

"Normaal gesproken werkten we twee drie avonden per week in het Nieuwe Luxortheater als medewerker publieksservice", vertelt Laurens Klein. "Dat betekent onder meer bezoekers ontvangen en in de pauze drankjes schenken."

Toen de EUR-studenten vanwege de coronasluiting niet langer in het Luxortheater konden werken, sprak Laurens zijn ex-collega Dzjabrail Gireev nog wel dagelijks via het spel Call of Duty Warzone. "Ik kende het Amerikaanse spel 'Cards Against Humanity' en in een vlaag van verstandsverbijstering zei ik tegen Dzjabrail: 'Het zou wel grappig zijn om hier een Nederlandse versie van te maken.' Hij was meteen enthousiast en toen zijn we aan de slag gegaan."

Samen ontwikkelden ze het spel Klootzakken dat bestaat uit zo’n 400 kaartjes. Dzjabrail legt uit: "Het is een humoristisch kaartspel met vragen en antwoordkaarten. Je moet zo grappige mogelijke combinaties maken door middel van je antwoordkaarten. Wie dat het beste doet, wint het spel."

Konthaar

Laurens geeft een voorbeeld. Op één kaartje staat de titel van een lied van André Hazes: "Dat heet Bloed, zweet en puntje, puntje puntje. Daar moet je dus iets invullen. Met deze antwoordkaartjes krijg je dan: 'Bloed, zweet en … boa's' of deze 'Bloed, zweet en konthaar' of ‘Bloed, zweet en een erectiestoornis."

En dat is lachen? "Zeker weten," roept Dzjabrail. "Het kan heel droog zijn, qua humor, maar het kan ook heel grof zijn of duister. Allerlei soorten humor zitten erin. Het hangt ook af met welke soort vrienden je het spel speelt."

Fanatiek

We hebben het deze zomer uitgeprobeerd en het spel gespeeld met acht mensen, gaat Dzjabrail verder. "Toen hebben we 's avonds zo’n vier uur gespeeld. Je raakt niet zo snel uitgespeeld. Je kan er de hele nacht mee doorgaan, als je fanatiek bent."

"Het was geweldig om de teksten op al die kaartjes te verzinnen", vertelt Laurens. Sommige zijn heel erg in de actualiteit, zoals het coronavirus of de 5G-masten. "Daarbij hebben we ook gedacht: in deze nare tijd met corona moet je af en toe een lach op je gezicht hebben. Dat kan met dit spel."

Dickpics

Op andere kaartjes staan termen als treitervlogger, flatearthers en dickpics. Is dit spel met name leuk voor jongeren? "Ja, dat zijn voor jongeren bekende termen", beaamt Laurens. We dachten eerst ook wel dat het een spel voor jongeren was, maar we hebben ook het gespeeld met mijn ouders. Zij zijn rond de zestig jaar en vonden het toch heel grappig. Soms moet je wat uitleggen maar de meeste kaartjes zijn wel voor iedereen bekend."

"Als dit spel goed loopt, dan gaan we een Rotterdamse versie maken", klinkt Laurens ambitieus. "Het wordt Rotterdamse humor", verklapt Dzjabrail. "Met Rotterdamse grappen en woorden of typische Rotterdamse dingen, zoals kabouter Buttplug."