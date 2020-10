Excelsior-directeur Ferry de Haan: 'Het moet niet te lang gaan duren, maar we verwachten dit seizoen geen grote problemen'

"Dit moet zeker niet te lang gaan duren, daarin komt er dadelijk misschien toch een stukje restitutie om de hoek kijken", vertelt Excelsior-directeur Ferry de Haan over de huidige coronasituatie bij de Kralingers. "Maar op dit moment is dat niet aan de orde."

Eind september besloot het kabinet al geen publiek meer toe te staan bij voetbalwedstrijden, waardoor Excelsior onder meer de thuiswedstrijden tegen De Graafschap en MVV in een leeg stadion speelde. "Geen losse recettes en ticketverkoop, geen wedstrijdsponsor, dat zijn inkomsten die je allemaal mist", vervolgt De Haan. "Het is vooral vervelend voor de mensen die de club een warm hart toedragen, een gezellig avondje Excelsior willen meemaken en nu niet kunnen komen. Maar ook voor spelers en staf, je wordt niet opgezweept en krijgt geen stimulans vanaf de tribunes."

"Aan het begin van het seizoen zijn wij sowieso heel voorzichtig geweest, dus het is niet zo dat er nu ineens een acuut groot probleem ontstaat. Nogmaals, het moet niet te lang gaan duren, maar voor dit seizoen verwachten wij geen grote problemen."

Excelsior vrouwen

Afgelopen week werden de coronamaatregelen verder verscherpt, waardoor naast het amateurvoetbal in eerste instantie ook de eredivisie voor vrouwen stilgelegd zou worden. Minister Tamara van Ark vond dat niet terecht en zei woensdag tegen de Tweede Kamer dat wat voor mannen geldt, ook voor vrouwen geldt. De Haan sluit zich daarbij aan: "het valt onder het betaalde voetbal, dus dit hoort daarbij. Ik snap dat sommige mensen misschien de wenkbrauwen fronsen, maar voor ons is het niet meer dan een logische beslissing."

Begin september vertelde De Haan al tegenover Rijnmond dat "het vrouwenvoetbal geen verdienmodel is. Het kost ons een goede 130.000 euro per jaar, maar dat is wel grotendeels gedekt door sponsoren en subsidie vanuit de KNVB." Verandert de coronacrisis iets aan de dekking van de kosten en daarmee dus de status van de Excelsior vrouwen? "Nee daar verandert helemaal niets, dus daar hoeven we ons geen zorgen om te maken", is De Haan duidelijk.

Opgeluchte directeur

De mannen van Excelsior boekten vrijdagavond de eerste thuiszege van het seizoen. Tegen MVV werd het 2-0, door twee treffers binnen drie minuten tijd van Julian Baas en Elias Omarsson. De Haan toonde zich na afloop een opgeluchte directeur. "Het was niet allemaal groots, ik denk wel verdiend. Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben en geen tegengoal is altijd lekker voor de laatste lijn. Ik denk dat we dit wel heel hard nodig hadden."

Maar in hoeverre heeft Excelsior dit seizoen al laten zien dat het mee gaat doen om de promotieplekken? "Bij vlagen. Ik vind te weinig", vertelt De Haan daarover. "Het is soms wat voorzichtig allemaal. Als je de trainingen bekijkt vliegen de vonken er op sommige momenten gewoon goed vanaf. Maar in de wedstrijden zijn het vaak de details die het bepalen en is het anders. Ik vind wel dat de jongens niets te verwijten valt in de arbeid. Maar als we pretenties hebben, en die hebben we, dan zal je vaker moeten winnen."