Oud-Spartaan en voedselbank-ambassadeur Danny Blind: 'Ik heb mijn hart verpand aan Rotterdam'

In het televisieprogramma Sanders Gerse Gasten vertelt Sparta-icoon Danny Blind dat hij zijn hart voor altijd heeft verpand aan Rotterdam. "Ik verhuisde op mijn zeventiende als bleu jongetje uit Zeeland naar Rotterdam om als prof bij Sparta te gaan voetballen. Ik heb uiteindelijk zeven jaar op het Kasteel gespeeld. Het was een prachtige tijd, waarin we meerdere keren Europees voetbal haalden."

Een zeer openhartige Blind vertelt aan presentator Sander de Kramer dat hij als jonge tiener zijn broer Ron verloor door een tragisch ongeluk. "Mijn ouders reageerden daar beiden op hun eigen manier op. Mijn vader werd stil en teruggetrokken, terwijl mijn moeder juist de mensen opzocht om er zoveel mogelijk over te praten. Ik weet dat ze het heel moeilijk vonden dat hun enige overgebleven zoon naar de grote stad ging. Maar om mij helemaal te kunnen focussen op mijn voetbalcarrière hebben ze daar niks van laten merken."

Danny Blind, wiens foto's nog steeds op allerlei plekken in het Sparta-stadion hangen, zet zich tegenwoordig met hart en ziel in voor de Rotterdamse Voedselbank. "Ik ben sinds een paar jaar hun ambassadeur. Een dankbare taak. Het armoedeprobleem in Rotterdam is groter dan veel mensen denken. In Groot-Rotterdam zijn bijna 3000 huishoudens afhankelijk van de Voedselbank. Sinds kort hebben we in Spangen een winkel. Sommige mensen schamen zich dat ze in de rij moeten staan voor een voedselpakket. In deze eerste Voedselbankwinkel kunnen zij gewoon boodschappen halen, net zoals iedereen."

Als klapstuk krijgt Danny Blind, die al 35 jaar in Amsterdam woont, een cadeau van De Kramer: een shirt van Sparta en eentje van Feyenoord. Blind lachend: "Ik zal het Feyenoord-shirt ook aantrekken en meenemen naar Amsterdam, maar dan wel onder mijn trui..."