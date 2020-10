Boekpresentatie kan niet en marathon ging niet door: schrijver Van der Kwast combineerde het

Van der Kwast ging creatief om met twee van zijn grote plannen van dit jaar. "Ik wilde de Rotterdamse marathon lopen en had een boekpresentatie met veel mensen om me heen in mijn hoofd. Dat heb ik dus bij elkaar gebracht."

En zo geschiedde. De schrijver trok zijn hardloopschoenen aan en bracht een hoop boeken rond. Gelukkig kreeg hij daar hulp bij. "Je kunt natuurlijk lastig rondrennen met een stapel boeken in je handen. Ik had dus twee fietsers bij me met hun tassen vol boeken."

Het werd volgens Van der Kwast een prachtige dag. "Ik heb ruim 40 kilometer gelopen en 31 boeken afgeleverd. Dit ging van De Esch tot aan Katendrecht en van Overschie tot aan Ommoord. Ik was met nog wat andere lopers, anders had ik wel 140 kilometer kunnen afleggen."

Ilyas

Het boek dat Ernest van der Kwast heeft geschreven is de roman Ilyas. Het verhaal gaat deels over een conservator voor oude kunst die in het museum Boijmans Van Beuningen werkt. Hij wordt ontslagen omdat hij op televisie zegt dat nieuw ontdekt werk van Rembrandt niet echt van Rembrandt is. Dit is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. "In 2010 heeft zoiets gespeeld bij een tv-optreden in De Wereld Draait Door. Alleen het personage uit het boek komt echt thuis te zitten."

Het leven van dit personage neemt een bijzondere wending. "Hij komt erachter dat hij een schoonmaakster heeft met problemen. Hij wil haar helpen en komt er ook achter dat hij in een huwelijkscrisis zit. De schoonmaakster komt met een jongen aan die Ilyas heet en veel grote problemen heeft. Het lukt dit personage goed om hen te helpen, maar ergens boven deze roman hangt het gevoel of hij niet beter zijn huwelijk kan redden in plaats van de maatschappij."

De roman Ilyas staat verder vol met botsende belangen en ook humoristische scènes. Het boek is voor 22,99 euro te koop bij de lokale boekhandel.