Voetbalclub SVV draait besluit terug: jeugd toch welkom op sportpark Harga

De jeugd van de Schiedamse voetbalvereniging SVV mag weer trainen op sportpark Harga. De club meldt dat na protesten van onder anderen ouders en trainers het besluit om de jeugdtrainingen stil te leggen is teruggedraaid.

Het bestuur van SVV besloot vanwege de gedeeltelijk corona-lockdown alle activiteiten af te gelasten, inclusief de jeugdtrainingen. "De beslissing is niet genomen omdat wij ons er makkelijk van af willen maken. We willen echter wel voorkomen dat we veel besmettingen veroorzaken die niet alleen de individuen zelf, maar ook de familie, vrienden en kwetsbaren zouden raken", meldt SVV-bestuurder Mario Krabbendam op de website van zijn club.

Zeer kwalijke bewoordingen

"Helaas stuit onze laatste beslissing op nogal wat bezwaren bij leden, ouders, begeleiders en trainers. Zelfs in zeer kwalijke bewoordingen. Mede omdat we er ook voor jullie zijn, herroepen we onze genomen beslissing en kan er vanaf heden weer door de jeugd worden getraind", aldus Krabbendam.

De SVV-kantine, de kleedlokalen en het toilet in de gang blijven gesloten. Alleen de wc bij de ingang is open. Vrijwilligers moeten ervoor zorgen dat het toilet schoon blijft. SVV meldt verder dat alleen de jeugdspelers en hun trainers op sportpark Harga mogen komen. Ouders en begeleiders zijn niet welkom.