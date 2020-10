Getuigen gezocht!De politie zoekt getuigen van een schietincident in het Fabritiuspark, ter hoogte van het Berckheideplein in Heerhugowaard. Zaterdagochtend 17 oktober rond 4.15 uur werd daar een 30-jarige man uit Rotterdam beschoten.Dezelfde ochtend rond 6.30 uur vond een tweede schietincident plaats. Er werd op een woning aan de Bilderdijkstraat in Heerhugowaard geschoten.Getuigen en/ of mensen met informatie kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. ^SG2020222264 / 2020222288📸 NHD#hhw247 #politie #politie heerhugowaard #schietpartij #getuigen oproep #getuigen