"We moeten elkaars woede meer de ruimte geven"

...zegt de Rotterdamse schrijfster, theatermaakster en performer Elfie Tromp vrijdagavond in 'De Verdieping' op Radio Rijnmond. Ze was te gast om te praten over haar nieuwe theatervoorstelling 'NIET VANDAAG SATAN (maar wel vanavond)' die volgende week te zien is in Theater Walhalla in Rotterdam.

Tromp brak jaren geleden door met haar debuutroman 'Goeroe' en daarna ging het steeds harder voor de Rotterdamse. Ze maakt theater, is nu bezig met haar nieuwe roman, presenteert en maakt columns voor de landelijke radio. Dat laatste gaat niet altijd zonder slag of stoot: niet iedereen is even gelukkig met haar scherpe pen, wat zelfs heeft geleid tot bedreigingen.

"Ja, ik ben soms woedend over dingen die ik zie gebeuren in onze maatschappij. Dat moet eruit. Het is ook een soort overlevingsmechanisme. Ik denk dat we elkaars woede meer de ruimte moeten geven", vertelt ze openhartig in de uitzending.

In de haar laatste voorstelling kruipt ze in de huid van een vampier. Sterker nog, ze wórdt er een. Op die manier brengt ze een ode aan angst. Een lofzang aan onze meest duistere drijfveren.

Kijk hier voor meer informatie over de voorstelling of bezoek de site van Elfie Tromp .

