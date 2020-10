Alleen de jeugd mag sporten: 'Stille zaterdag, maar wel in perspectief zien'

Zelden was het op een zaterdagochtend in oktober zo rustig op het complex van voetbalvereniging Smitshoek in Barendrecht. Door de corona-maatregelen zijn alle competities afgelast. Alleen de jeugd mag onderling partijtjes spelen. "Vervelend, maar je moet het wel in perspectief blijven zien."

Leo Tol is al veertig jaar vrijwilliger bij de vereniging, die zo'n 1800 leden telt. Het bestuur heeft hem gevraagd om corona-coördinator te zijn. Bijna iedere dag is Leo op de club. Niemand passeert hem zonder de handen te wassen. "Gelukkig kent iedereen mij en luisteren ze naar mij", zegt hij lachend. "Normaal staat het helemaal vol hier bij het hek, maar je ziet het: het is stil. Dit houdt natuurlijk een keer op, want na drie weken heeft iedereen wel tegen elkaar gespeeld."

Smitshoek heeft het geluk dat het een enorm grote vereniging is. Ruim negentig teams heeft de club, waarvan liefst 76 in de jeugdafdeling. Vanaf 9:00 uur 's ochtends zijn halverwege de middag zijn continu vier velden bezet. Ouders kijken nog altijd vanaf de parkeerplaats toe; de kantine en kleedkamers zijn dicht.

Eerder stil leggen

Voorzitter Simon Kelder heeft begrip voor de maatregelen, die minimaal vier weken duren. "Ik heb steeds geageerd tegen de beslissing van de KNVB om de senioren te laten voetballen. Je zag de besmettingen toenemen en op sportief gebied zag je scheefgroei. Wedstrijden werden afgelast, clubs liepen soms wel drie wedstrijden achter. Heel begrijpelijk dat het stil ligt nu. Alleen al in Barendrecht is het aantal besmettingen gigantisch", zegt de 76-jarige voorzitter.

Nu de competitie stil ligt, hebben veel clubs afspraken gemaakt met hun betaalde trainers dat ze voorlopig geen vergoedingen betalen. Door het sluiten van de kantine missen verenigingen een groot deel van hun inkomsten. Gemeenten komen de clubs enigszins tegemoet door bijvoorbeeld drie maanden geen veldhuur te vragen, zoals bij Smitshoek het geval was. Maar daarmee zijn clubs nog lang niet uit de schulden.

Een ton misgelopen

"Vanaf de eerste coronaperiode missen wij nu al 100 tot 110.000 euro aan netto inkomsten. Een enorm bedrag", vertelt Kelder. "We hebben wel wat vlees op de botten. Maar als dit zich na januari nog doorzet, hebben wij wel een probleem. Net als veel andere clubs. Maar we moeten het wel in perspectief blijven zien. Heel veel bedrijfstakken hebben het nog zwaarder. Mensen verliezen hun banen. Dat vind ik eigenlijk nog erger dan de kantine-inkomsten."