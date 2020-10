Dode en zwaargewonde Oud-Beijerlanders bij schietpartij in Ridderkerk

Op de Oostdijk in Rotterdam is zaterdagmiddag rond 15:30 uur een auto met twee mannelijke slachtoffers uit Oud-Beijerland aangetroffen. Eén slachtoffer, de bijrijder van 30, is overleden en de 32-jarige bestuurder is met schotwonden met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De 32-jarige bestuurder reed na de beschieting in Ridderkerk nog bijna twee kilometer naar de Oostdijk in Rotterdam totdat hij niet meer in staat was verder te rijden.

Een 33-jarige man en een 32-jarige vrouw uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

De schietpartij zelf was bij supermarkt Dirk van den Broek in de Vechtstraat in Ridderkerk. Daar is ook een auto gevonden die de politie naar de aangehouden Rotterdammers heeft geleid.

Er waren veel getuigen van de schietpartij op een klaarlichte zaterdagmiddag. Volgens buurtbewoners was de dader 'een bekend iemand' uit Bolnes en de twee slachtoffers zijn 'ook geen onbekenden'. Maar omdat de buurtbewoners de betrokkenen kennen, durfden ze niet voor onze camera of microfoon te reageren.

De politie heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet.