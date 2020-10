Sparta-icoon Piet de Vries: 'Wedstrijden tegen Feyenoord waren altijd sportief'

Sinds de oprichting van het betaalde voetbal komen de Rotterdamse stadsgenoten Feyenoord en Sparta al ruim honderd keer tegen. De derby van komende zondag staat in schril contrast met de eerste edities van de Rotterdamse stadsderby in het betaalde voetbal. Een heel andere tijd, weet ook voormalig Sparta-aanvaller Piet de Vries (81).

Wie de uitslagen tussen 'Feijenoord' en Sparta van eind jaren '50 en begin jaren '60 bekijkt, ziet dat West de Rotterdamse derby in de Kuip vaker won dan Zuid. "Maar het waren derby's waar je niet van sliep", geeft De Vries toe. "Als je de volgende dag moest spelen, dan was het een kort nachtje. Ik was altijd behoorlijk zenuwachtig. Vergeet niet, ik was toen een jong ventje. Als je dan zo'n stadion binnen komt waar dan 50 duizend mensen zitten, dan is dat heel bijzonder."

Meerijden met Cor Veldhoen

Van grote rivaliteit was tussen Feyenoord en Sparta toentertijd echt geen sprake, benadrukt De Vries. "De clubs stonden elkaar echt niet naar het leven. Het was altijd sportief." De verhoudingen waren volgens De Vries zelfs zo goed, dat het niets had uitgemaakt als spelers van Feyenoord en Sparta bij elkaar in een team hadden gezeten.

De spelers van de twee Rotterdamse clubs speelden in de jaren '50 regelmatig met elkaar samen bij vertegenwoordigende elftallen van de KNVB. Ook kwamen zij elkaar tegen bij het Rotterdamse Elftal dat toentertijd nog bestond. "Ze gingen goed met elkaar om", vertelt De Vries. Zo gingen spelers van Feyenoord na afloop van de Rotterdamse derby toentertijd Het Kasteel in.

"Feyenoord-spelers kwamen mij terug uit de kleedkamer halen. Dat is toch fantastisch?" Sparta-icoon Piet de Vries

De Vries ging vroeger goed met Feyenoord-speler Cor Veldhoen om. Hij vindt het vreselijk dat Veldhoen niet meer in leven is. "Ik denk nog heel vaak aan hem", geeft De Vries toe. "We gingen altijd samen naar de vertegenwoordigende elftallen. Ik had toen ik jong was nog geen auto, maar Veldhoen had van zijn ouders al een autootje gekregen. Vanaf zijn huis gingen we dan naar de centrale trainingen. Dat was echt fantastisch!"

'Feyenoorders kwamen mij terug uit de kleedkamer halen'

Er is één editie tussen Feyenoord en Sparta die De Vries nooit meer zal vergeten: die keer dat hij op Het Kasteel een rode kaart kreeg van de scheidsrechter. "Terwijl ik niets had gedaan", zegt De Vries. Maar de arbiter was onverbiddelijk en stuurde de aanvaller van Sparta van het veld af.

Luister hieronder naar de volledige anekdote van Sparta-icoon Piet de Vries over zijn rode kaart tegen Feyenoord. De tekst gaat verder onder het fragment.



De Vries maakte dus noodgedwongen de gang naar de kleedkamer. "Maar toen ik bij de ingang van Het Kasteel was, daar verkleden wij ons toen, kwamen de Feyenoord-spelers mij terughalen. Gerard Kerkum was toen aanvoerder van Feyenoord en zei tegen de scheidsrechter dat ik niets gedaan had. Vervolgens hebben ze mij buiten het veld teruggehaald. Toen mocht ik weer meedoen. Dat is toch fantastisch?"

'Als trainer hoef je niets te zeggen'

In 1959 maakte De Vries het landskampioenschap van Sparta mee. Een sportieve glorietijd van de Kasteelclub. Maar volgens De Vries deden Feyenoord en Sparta toentertijd niet veel van elkaar onder. Pas toen het grote geld ging spelen, werden de verhoudingen tussen Feyenoord en Sparta schever.

Voor komende zondag vreest De Vries het ergste voor Sparta tegen Feyenoord. "Gezien de verhoudingen heb ik er een hard hoofd in. Eerlijk is eerlijk: Feyenoord heeft meer kwaliteit", zegt de voormalig aanvaller van de Kasteelclub. "Maar het is en blijft een Feyenoord-Sparta. Dan hoef je als trainer eigenlijk niets te zeggen. Dan ga je die Kuip in en ga je er wel tegenaan, helaas nu zonder publiek." Alleen als Sparta er fel bovenop zit en veel inzet toont, dan kan de Kasteelclub tegen Feyenoord volgens De Vries een resultaat halen.