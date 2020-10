Rustig stadscentrum Rotterdam door nieuwe coronamaatregelen

Door de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet wordt iedereen dringend verzocht zo veel als mogelijk thuis te blijven. Een hoop mensen hebben daar gehoor aan gegeven, getuige de rustige winkelstraten in het centrum van Rotterdam.

Een enkeling gebruikt het rustige centrum om toch even buiten ontspanning te zoeken. "Ik hou heel erg van fotografie, deze rustige straten zijn mooi om te fotograferen. Zo meteen ga ik nog even kijken bij de Maasboulevard," zegt een voorbijganger.

Onzin

Toch trekt niet iedere passant in het centrum van Rotterdam zich wat aan van de nieuwe maatregelen. "Ik heb er nog niks van gemerkt. Ik doe gewoon mijn ding. Zelfs als we een avondklok zouden hebben, dan blijf ik mijn ding doen. Die mondmaskers vind ik ook zo'n onzin."

Anderen irriteren zich weer openlijk aan die lakse houding. "Het is heel egoïstisch hoe sommige mensen doen."

Vakantie van de Koning

Op straat was ook de afgebroken vakantie van Koning Willem-Alexander het gesprek van de dag. De meningen over diens vakantie lopen uiteen. "Eerst houdt minister Grapperhaus zich niet aan de maatregelen, nu gaat de Koning op vakantie. Dat is allemaal niet handig", zeggen twee vloggende broers. "We spreken veel mensen in onze omgeving die de maatregelen daardoor minder serieus nemen. Dat kan echt niet."