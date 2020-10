Zondag op Radio Rijnmond: een Feyenoorder en een Spartaan doen live verslag van de derby

Dennis van Eersel is zondag vanaf 12:15 uur de Feyenoorder die te horen zal zijn. Ruud van Os is degene die het Sparta-geluid zal vertegenwoordigen op Radio Rijnmond. De twee verslaggevers zullen de voorkeur voor hun favoriete club niet onder stoelen of banken steken, waardoor je ook tijdens de derby verzekerd bent van het bekende chauvinistische en enthousiaste verslag waar Rijnmond in Nederland om bekend staat.

Dennis van Eersel is al jarenlang Feyenoord-verslaggever bij Rijnmond, samen met Sinclair Bischop. Voordat hij bij de regionale omroep aan de slag ging was hij een fanatiek seizoenkaarthouder in de Kuip. Ruud van Os komt uit een echte Sparta-familie. Zijn vader en moeder bekleedde net als hij meerdere functies binnen de club. Ruud zelf was van 1991 tot 2001 stadionspeaker op het Kasteel. Daarnaast honkbalde en voetbalde hij vele jaren in het rood en wit.

Om de spanning voor de verslaggevers nog wat op te voeren is er een weddenschap afgesloten. Als Feyenoord wint zal Ruud de auto van Dennis wassen. Mocht Sparta winnen of gelijkspelen dan moet Dennis met een emmer sop aan de slag om de wagen van Ruud weer te laten glimmen. Gezien het verschil op de ranglijst en het uit-nadeel vonden we het wel zo eerlijk Ruud ook het gelijkspel te gunnen in deze weddenschap.

Feyenoord-Sparta begint zondag in de lege Kuip al om 12:15 uur. Op Radio Rijnmond hoef je tussen 12:00 uur en 17:00 uur helemaal niets te missen van de enige stadsderby in de Eredivisie.