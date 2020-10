Neptunus wordt definitief niet uitgeroepen tot landskampioen

Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond heeft zaterdag besloten dat er geen landskampioen zal worden benoemd in de Honkbal Hoofdklasse. Curaçao Neptunus en L & D Amsterdam Pirates stonden tegenover elkaar in de finale van de Holland Series.

De bond heeft deze beslissing genomen, omdat de honkbalcompetities definitief niet meer hervat zullen worden vanwege de coronacrisis.

In de Holland Series had Neptunus in de best-of-seven-serie nog wel wat goed te maken. De Rotterdammers stonden daarin namelijk met 2-0 achter tegen de Amsterdammers.

Neptunus was al wel zeker van een Europees ticket. Vorig seizoen liep het honkbalteam van coach Ronald Jaarsma ten koste van Amsterdam nog de landstitel mis.