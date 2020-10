Het weer van vandaag: zon breekt af en toe door

De dag begint lokaal met wat nevel of mist. Verder is er veel bewolking en breekt af en toe de zon even door. Vooral in de middag kan er een lokale bui vallen. De temperatuur ligt rond de 12 graden en er staat maar weinig wind uit het noordwesten.

Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt. Af en toe klaart het even op. In wat langere opklaringen kan de temperatuur tot slechts 5 graden zakken. Onder de bewolking wordt het niet kouder dan 8 of 9 graden. Er staat een zwakke, naar zuid draaiende, wind.

Ook morgen is het nog rustig herfstweer. De bewolking overheerst en af en toe breekt de zon even door. Het is droog en de temperatuur loopt op tot maximaal 13 graden. De zuiden- tot zuidoostenwind is matig van kracht.

Vooruitzichten

Vanaf dinsdag verandert het weer. Vanuit het zuidwesten weten storingen onze regio weer te bereiken. Vanaf dinsdagavond neemt de kans op regen flink toe. Woensdag kan het daarnaast ook flink waaien. De temperatuur ligt dan wel rond een zachte 19 graden.