Voedselbank Vlaardingen heeft oogje op oude brandweerkazerne

De Vlaardingse Voedselbank heeft op korte termijn een groter onderkomen nodig. Zo niet, dan moeten mensen die er gebruik van maken vanaf november maar op het Stadhuis een pakket gaan halen, stond vrij vertaald in een brief die de stichting vorige week aan de gemeente schreef. "Paniekvoetbal", zei wethouder De Leede tijdens de laatste raadsvergadering. "We hebben nog veertien maanden."

"Het probleem ligt in de verandering van aanvoer van de producten", vertelt Wim Sinnema van de stichting Voedselbank Vlaardingen. "We krijgen nu kant-en-klare pakketten in kratten vanuit Rotterdam aangeleverd, maar dat worden kratten met bulk. We hebben dus ruimte nodig om die goederen te verwerken en goed te verdelen. We worden een soort supermarkt zonder kassa en dat kan hier aan de Van Baerlestraat niet." Het pand daar is een van de drie uitgiftepunten van voedselpakketten in Vlaardingen. Zo'n 160 mensen maken wekelijks gebruik van de instelling. "We zijn al maanden in gesprek met de gemeente en hebben tijd nodig voor ons stappenplan", zegt Sinnema. "De komende maanden gaat de aanvoer veranderen en dan kunnen we hier niet verder."

14 maanden

De Vlaardingse wethouder Bart de Leede gaf tijdens de digitale raadsvergadering afgelopen donderdag aan dat wat hem betreft overhaast handelen niet nodig is. "Op z'n vroegst eind 2021 stopt de aanvoer vanuit Rotterdam van kant-en-klare pakketten, er is dus tijd om er samen uit te komen", zo antwoordde hij op vragen. "Het is heel simpel. Die oplossing gaat er komen. Er is geen alternatief. Er zal iets moeten worden gevonden waarin de Voedselbank haar werk voortzet. Dat zullen we ook zodanig tijdig moeten vinden zodat er geen paniekvoetbal hoeft te worden gespeeld. De komende 14 maanden kan de uitgifte van de pakketten gewoon doorgaan op de Van Bearlestraat", aldus De Leede.

Voedselbank Vlaardingen had een bedrijfspand aan de Taanderijstraat 6 op het oog voor het nieuwe concept met producten op de plank. Volgens de gemeente volstaat het bestemmingsplan niet en valt de keuze van de Voedselbank af. "Een maatschappelijk voorziening op een bedrijvenpark past niet", zei wethouder De Leede onlangs in de raad.

De Voedselbank Vlaardingen is teleurgesteld dat het pand aan de Taanderijstraat nummer 6 afvalt. "We zijn wel blij dat de gemeente weer in actie is en dat ze samen met ons naar een oplossing streven", zegt penningmeester Sinnema. Het tijdspad van 14 maanden geeft lucht, zo erkent het bestuurslid. "Maar we hebben wel tijd nodig met onze vrijwilligers om zo'n uitgiftecentrum op te zetten. Haast blijft dus geboden om alles aan te passen."

Brandweerkazerne

Ondertussen heeft Voedselbank Vlaardingen haar oog laten vallen op een alternatieve locatie, nu verhuizing naar de Taanderijstraat taboe is. "De oude brandweerkazerne staat leeg en die is uitermate geschikt voor ons werk. Ook op de nieuwe manier", zegt Wim Sinnema met pretogen. "Zeer geschikt en ook centraal in Vlaardingen. Wij hebben het idee al heel voorzichtig bij de gemeente laten vallen, maar daar is nog niet op gereageerd", lacht Sinnema. Ondertussen zijn in anderhalf uur weer vele tientallen pakketten de deur aan de Van Baerlestraat uit gevlogen. "We blijven deze mensen helpen, hoe dan ook. Zolang ze het nodig hebben."