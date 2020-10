^RADe collega’s kregen zaterdagavond een melding van een ruzie met vuurwapen(s) bij station Maassluis-Centrum.Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 2 verdachten zijn deze messen aangetroffen.Ziet u iemand met een wapen of heeft u hier informatie over, laat het ons weten. Dit kan ook anoniem via 0800-7000. @meldmisdaadanoniem #Maassluis #aanhoudingen