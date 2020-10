HET OPKAMERTJE 11 okt 2020

EERSTE UUR (met Bert van Nieuwenhuizen)

NI NANAI

1. Ni Nanai - Trio Hellenique

2. Opa Nina Nina Nai - Ionut Galani

3. Syko Horepse Koukli Mou - Stelios Kazantzidis & Marinella

4. Sinanai (Sinananai) - Marika Papagika

5. Kalenin Bedenleri - Candan Erçetin

DE OUDST GENOTEERDE MUZIEK OOIT

6. Hurrian Hymn No. 6 - Sebastián Pugliese

7. Seikilos Epitaph (Song Of Seikilos) - Savae

ALL ALONE AM I

8. All Alone Am I - Brenda Lee

9. Min Ton Rotás Ton Ouráno - Tzeni Karezi

THE HONEYMOON SONG

10. Er Is Geen Dag - Caterina Valente

11. The Honeymoon Song - The Beatles

12. Honey Moon - Marino Marini ed Il Suo Quartetto

THE LIFE I LIVE

13. The Life I Live - Q ’65

14. Baby, She's Gone - Terry Dene with The Malcolm Lockyer Group

WITHIN YOU WITHOUT YOU

15. Within You Without You - The Beatles

16. See My Friends - The Kinks

ROLLER COASTER

17. Roller Coaster - Danny Vera

18. If I Needed You - Townes Van Zandt

TWEEDE UUR

OVER DE GRENS IN EUROPA

1. Tielle Heietty - Värttinä

2. Because - Cumulus

3. Once upon a time in the west - Katica Illenyi & Györ Philharmonic Orchestra

4. Jusque’à demain - Michel Fugain & Disier Sustrac

BRAZILIE & VERZAMELEN

5. Suburbano coração - Chico Buarque

6. Verzamelaar - Simon Carmiggelt

7. Te laat - Stef Bos

8. Stem Iris Lettieri vliegveld Rio de Janeiro

9. Ya Ya Ya - Simphiwe Dana

10. Garôta de Ipanema - Raphael Rabello

11. Cachaça mecanica - Erasmo Carlos

SEVENTIES

12. Retrospect - Arie Herstand

13. In your light - Jon Allen