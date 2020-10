Fletse stadsderby tussen Feyenoord en Sparta eindigt onbeslist: 1-1

LUISTER TERUG: Feyenoord-Sparta eindigt in 1-1 in lege Kuip

De Rotterdamse stadsderby tussen Feyenoord en Sparta is zondag in een gelijkspel geƫindigd: 1-1. Ridgeciano Haps maakte vlak voor rust de goal voor Feyenoord, Lennart Thy benutte een strafschop voor Sparta.

Door het gelijkspel blijft Feyenoord hoe dan ook voor even koploper, maar kunnen PSV, Heerenveen, Vitesse en Ajax zondagmiddag nog over de Rotterdammers heen. Sparta klimt naar de zeventiende plek.

Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis zorgde voor het eerste gevaar van de middag. In de tweede minuut krulde hij de bal met links over het doel van Benjamin van Leer. Naast twee vrije trappen op gevaarlijke posities creëerde Feyenoord nog één grote kans. In de kluts kwam de bal voor de voeten van zowel Mark Diemers en Berghuis, maar beide spelers kregen de bal er niet in.

Kans Engels, goal Haps

Sparta kreeg via Mario Engels ook een aardige kans om op voorsprong te komen. Justin Bijlow was echter attent en kon redding brengen op het schot van de nieuweling aan Sparta-zijde. Vlak voor rust was het toch Feyenoord dat op voorsprong kon komen. Ridgeciano Haps kapte zich aan de linkerkant vrij en moest met rechts uithalen. Via een aantal benen ging de bal in het doel: 1-0.

Overtreding Spajic gepromoveerd tot strafschop

Na rust begon het voor Sparta goed. Uros Spajic maakte en overtreding op de rand van het strafschopgebied, waardoor Sparta een vrije trap mocht nemen. Na een ingreep van de VAR ging de bal toch op de strafschopstip; de overtreding van de Serviër bleek toch ín het strafschopgebied te zijn gemaakt. Lennart Thy ging achter de bal staan en faalde niet: 1-1.

Duarte moet 1-2 maken

Beide ploegen creëerden niet zo gek veel in het restant van de wedstrijd. João Carlos Teixeira kreeg nog wel een schietkans, maar schoot de bal vrij ver over. Feyenoord zette nog wel druk op bezoekers uit Rotterdam-West, maar tot goals kwam het niet. Deroy Duarte kreeg in de laatste seconde van de blessuretijd nog een joekel van een kans, maar schoot de bal van dichtbij op Justin Bijlow. Daarmee bleef het bij 1-1.

Leroy Fer viel tijdens de wedstrijd geblesseerd uit. Hij leek hamstringklachten te hebben. Over de ernst van de blessure is nog niks bekend.

Feyenoord-Sparta 1-1 (1-0)

Scoreverloop:

44' Ridgeciano Haps 1-0

52' Lennart Thy (strafschop) 1-1

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Haps; Toornstra, Fer (67' Geertruida), Teixeira; Berghuis, Linssen (74' Jørgensen), Diemers (74' Johnston)

Opstelling Sparta: Van Leer; Fortes, Vriends, Beugelsdijk, Heylen, Pinto; Harroui, Auassar, D. Duarte; Thy (84' Mijnans), Engels (74' Emegha)