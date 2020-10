Dick Advocaat in De Kuip tijdens Feyenoord-Sparta. Foto: VK Sportphoto/Yannick Verhoeven

Dick Advocaat over Feyenoord-Sparta: 'Er was geen dreiging naar het doel toe'

Feyenoord speelde zondag met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam. Trainer Dick Advocaat baalde na afloop van zijn ploeg. "Het was teleurstellend qua resultaat, maar ook qua voetbal."

Na de goede wedstrijd bij Willem II dacht Feyenoord verder te zijn. "Tactisch gezien deed Sparta het uitstekend tegen ons. Daar hadden wij moeite mee. We weten weer waar we staan. We hadden veel moeite om de bal drie à vier keer naar elkaar toe te spelen.

Er was ook, op het begin na, geen dreiging naar het doel toe. Het was vanuit ons standpunt geen leuke wedstrijd om naar te kijken", zegt Advocaat op de persconferentie tegen Rijnmond.

Advocaat tempert na afloop van de wedstrijd dan ook de verwachtingen. "We moeten nu niet gaan denken dat wij van iedere ploeg gaan winnen. Zeker niet. Ik vond het vandaag niet goed, dat zeg ik eerlijk. Het enige goede is dat het alleen maar beter kan. Maar toch hebben we nog steeds niet verloren."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Dick Advocaat.