Henk Fraser na Feyenoord-Sparta (1-1): 'Ik weet dat wij hiertoe in staat zijn'

Sparta pakte zondag verrassend een punt in de Kuip, door Feyenoord op 1-1 te houden. In de slotfase kreeg de Kasteelclub zelfs nog een enorme mogelijkheid op de volle winst, maar die was niet aan Deroy Duarte besteed. "Het had zomaar gekund", vertelt Sparta-trainer Henk Fraser.

"Ik denk dat wij op basis van de tweede helft iets meer mogelijkheden hebben gecreëerd. We konden aanspraak maken op de 1-2, dat is voor mij al heel erg positief", vervolgt Fraser. "Ik weet dat wij hiertoe in staat zijn, dat hebben we in de rust ook naar elkaar uitgesproken en de vorige wedstrijd laten zien."

Sparta staat nu na vijf speelrondes op twee punten, en dus nog altijd in de onderste regionen van de eredivisie. "Veel mensen maken dan het rekensommetje dat we het seizoen slecht gestart zijn, wij hebben dat gevoel totaal niet", vertelt Fraser daarover. "We hebben moeilijke tegenstanders gehad, vier ploegen uit het linkerrijtje van vorig seizoen."

"We weten dat we een team zijn dat kan knokken als het nodig is, dat hebben we nu weer laten zien", besluit de trainer van Sparta.