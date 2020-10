Adil Auassar over Sparta: 'Na tien minuten voetbalden we als elf Henk Frasers'

Sparta-aanvoerder Adil Auassar baalt dat Sparta zondag de drie punten niet mee heeft kunnen nemen naar Rotterdam-West. In 'Zuid' werd het tegen Feyenoord: 1-1, terwijl er voor Sparta misschien nog wel meer in zat.

"Het gevoel overheerst toch wel dat ik tevreden ben met ons spel, de beleving en met het punt", begint Auassar.

Toch is de Spartaan kritisch. "We begonnen niet volle bak, ik weet niet waar het door kwam. Ik had het gevoel zelf niet, maar de trainer was niet tevreden over onze invulling tijdens de eerste tien minuten. Dat liet hij ons duidelijk merken. Daarna hebben we gevoetbald als elf Henk Frasers.

We hebben gestreden en zijn elk duel tot het randje gegaan. De competitie is al apart zonder publiek, maar vandaag heb ik wel genoten van de sfeer bij de trainers en op het veld bij beide ploegen."