Chantal Blaak maakt droom waar en wint Ronde van Vlaanderen

Land- en ploeggenoot Amy Pieters sprintte op gepaste afstand naar de tweede plek. Demi Vollering uit Berkel en Rodenrijs werd zevende.

"Ben heel blij dat ik hier eindelijk als eerste over de finish mag komen", zei een stralende Van den Broek-Blaak na afloop tegen de NOS. "Dit is waar ik het hele seizoen voor getraind heb. Hier droomde ik van."

"Het was echt alles of niks vandaag. Ik probeerde het al bovenaan de Kluisberg, maar toen Annemiek (van Vleuten, red.) eroverheen klapte, zat ik best wel kapot. Op de Kwaremont was het wel het moment. We zaten er met z'n vieren, dus we konden het spel spelen. Pas bovenop de Paterberg, dacht ik dat het mogelijk was."

Hoog op verlanglijst

Begin dit jaar gaf Van den Broek-Blaak al aan dat ze Ronde van Vlaanderen ontzettend graag aan haar erelijst toe wilde voegen. "Die koers heeft altijd hoog op mijn verlanglijst gestaan, dit jaar iets meer dan anders. Als je over de voorjaarsklassiekers praat, praat je over de Ronde van Vlaanderen", zei ze na afloop van de Omloop Het Nieuwsblad eind februari.

Door de coronacrisis werd de Ronde van Vlaanderen, oorspronkelijk gepland in april, kort daarna uitgesteld tot deze zondag.

Afgelopen dinsdag vertelde Van den Broek-Blaak in Zesdaagse TV al vol voor de winst te gaan in de Ronde: