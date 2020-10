Neptunus-coach Ronald Jaarsma: 'Je wordt met je neus op de feiten gedrukt dat voetbal een aparte status heeft'

"We hebben er nu berusting in", vertelt Neptunus-coach Ronald Jaarsma. "Het was teleurstellend dat we het seizoen toch nog redelijk ver hebben kunnen spelen en dat je dan uiteindelijk nog maximaal vijf wedstrijden zou moeten spelen, maar dat je dat niet af kan maken. Dat is zonde."

"Je wordt gewoon met je neus op de feiten gedrukt dat voetbal bij zowel de heren als de dames een aparte status heeft en dat sporten als honkbal, cricket en volleybal minder zwaar tellen voor de regering", vertelt Jaarsma over de beslissing van het kabinet.

"Laten we voorop stellen dat we wel begrip hebben voor bepaalde beslissingen, gezondheid gaat boven alles. Er zijn mensen die in de privésfeer veel ergere dingen meemaken, wij hebben het maar over sport. Maar als je alles plat legt is het raar dat je geen uitzondering kunt maken voor sporten die al tegen het einde lopen."

Geen kampioen

De Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) besloot zaterdag dat er geen kampioen zal worden benoemd in de Honkbal Hoofdklasse. Neptunus en Amsterdam stonden tegenover elkaar in de finale van de Holland Series, waarin de Rotterdammers in de best-of-seven-serie tegen een 2-0 achterstand aankeken.

"Van de week werd me voor de uitspraak al gevraagd wie er als kampioen aangewezen zou moeten worden", reageert Jaarsma. "Je kan geen kampioen aanwijzen op basis van iets wat niet afgespeeld is. Ze hadden misschien terug kunnen kijken naar de reguliere competitie, waar wij bovenaan zijn geëindigd. Maar als je dan in de Holland Series 2-0 achterstaat vind ik het ook weer raar dat je blij zou moeten zijn om als kampioen aangewezen te worden."

"Ik heb vernomen dat ze in Amsterdam andere verwachtingen hadden", vervolgt Jaarsma. "Dat vind ik raar, met 2-0... het kwartje kon sowieso de andere kant opvallen in die twee wedstrijden. De verschillen waren erg klein. Op basis van de Holland Series kon je geen keuze maken."