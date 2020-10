Rotterdamse verdachte van schietpartij Ridderkerk voorlopig op vrije voeten

De vrouw die zaterdag werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Ridderkerk, is voorlopig vrijgelaten. Ze blijft wel verdachte in de zaak. Een tweede verdachte blijft wel vastzitten.

De 32-jarige vrouw uit Rotterdam werd kort na de schietpartij aangehouden. Ook een Rotterdammer van 33 jaar werd in de boeien geslagen. Waar dat gebeurde, heeft de politie niet bekendgemaakt.

De schietpartij was zaterdag rond 15:15 uur op het parkeerterrein van winkelcentrum Bolnes in Ridderkerk. Kort daarna werd gemeld dat er geschoten was op de Vechtstraat, maar zondag laat de politie weten dat de twee slachtoffers op de Amerstraat onder vuur zijn genomen. Ze zaten op dat moment in een auto.

De twee mannen uit Oud-Beijerland wisten nog weg te rijden, maar kwamen op de verderopgelegen Oostdijk tot stilstand. Voor de 30-bijrijder kwam hulp te laat. De 32-jarige bestuurder is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is niet duidelijk.

Wat de aanleiding is van de dodelijke schietpartij is niet bekend. Verdachten en slachtoffers zouden bekenden zijn van de politie. Maar de politie wil daar niet op ingaan. Ook niet op vragen wat de rol van de verdachten mogelijk is geweest. Ze houdt het er voorlopig op dat de twee verdacht zijn van betrokkenheid bij de schietpartij.

Onbekenden hebben zondag bloemen neergelegd aan weerszijden van de weg waar de slachtoffers zijn aangetroffen.