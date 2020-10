Omgekeerde verjaardagsvisite: Gijs (9) gaat met versierde aanhanger langs zijn gasten

Gijs: 'Jammer dat we maar zo kort bij iedereen kunnen zijn'

Jarige job Gijs Vogel uit Ridderkerk-Rijsoord krijgt ook in coronatijd een feest!

Jarig zijn in coronatijd betekent: nauwelijks bezoek mogen ontvangen. De - inmiddels - 9-jarige Gijs Vogel uit Ridderkerk-Rijsoord en zijn familie bedachten daar een creatieve oplossing voor: met de feestwagen naar het bezoek tóe.

Zo kon er in de omgeving van Rijsoord zaterdag en zondag een auto met versierde aanhanger met daarop een picknicktafel gesignaleerd worden, waarmee Gijs op tournee ging.

Kwartktaart en Coronabier

Bij de 'gasten' werd hij hartelijk onthaald. Die werden op hun beurt getrakteerd op de kwarktaart die moeder Hanneke in de achterbak had klaarstaan.

Proosten aan de picknicktafel kon met Coronabier of limonade. Een onvergetelijk feestje, maar volgend jaar toch maar liever weer gewoon thuis. "We kunnen zo maar kort bij iedereen zijn, dat is wel jammer," aldus het feestvarken.