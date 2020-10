Knap gelijkspel voor FC Dordrecht tegen Almere City

Vlak na het beginsignaal kreeg Almere City een goede kans via Shayon Harisson. Zijn schot ging echter net over de kruising heen. FC Dordrecht beet daarna van zich af en werd via Arsenio Valpoort tweemaal gevaarlijk. Uit die kansen in het openingskwartier was Dordt één keer trefzeker. Valpoort tikte de bal, weliswaar na een duw met de hand, in de elfde minuut na een goede voorzet van nieuweling Gianni dos Santos binnen (1-0).

FC Dordrecht hield vervolgens aardig stand en gaf geen kansen weg. Dos Santos bekroonde zijn goede eerste helft ook nog eens met een goal. Thomas Verheydt leed slordig balverlies, waarna Kevin Vermeulen met zijn linkerbeen Dos Santos in stelling stelde. De buitenspeler faalde vervolgens niet (2-0). Maar de marge van twee doelpunten kon FC Dordrecht niet vasthouden. In de blessuretijd kopte Radinio Balker uit een vrije trap de 2-1 voor Almere City binnen.

Verheydt

Almere City zette na de rust aan en kreeg via Oussama Bouyaghlafen (schot) en Faris Hammouti (kopbal) kansen. In de 57e minuut kreeg FC Dordrecht de gelijkmaker wél om de oren: Thomas Verheydt kopte zijn vijfde doelpunt van het seizoen binnen (2-2). Na dat doelpunt bleef Verheydt gevaarlijk met twee goede kansen. Anthony Swolfs redde FC Dordrecht tweemaal.

In de slotfase kreeg Nikolas Agrafiotis nog dé kans op de derde en winnende goal voor FC Dordrecht. Na een lange rush van Dos Santos kreeg de Servische spits de bal in het zestienmetergebied. Almere City-doelman Michael Woud keerde deze bal goed. Ondanks dit knappe gelijkspel, blijft Dordt op de laatste plaats van de competitie staan.

FC Dordrecht - Almere City 2-2 (2-1)

11' 1-0 Arsenio Valpoort

37' 2-0 Gianni dos Santos

45+1' 2-1 Radinio Balker

57' 2-2 Thomas Verheydt

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Polley, Bliek (74' Muringen), Aktas, Overes; Jansen, Vermeulen, Baggerman (74' Sürmeli); Dos Santos (90' Parkes), Agrafiotis, Valpoort (56' Musaba)