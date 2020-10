Medewerkers én bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen willen andere aanpak tijdens de tweede coronagolf

Tijdens de eerste coronagolf vielen in verpleeg- en verzorgingshuizen honderden doden. Naast bewoners kwam ook het personeel in de coronacijfers terug. Dat was het fysieke leed, maar er was ook veel psychisch leed, onder meer doordat bezoek niet was toegestaan. Dat moet nu anders, vindt iedereen in verpleeghuis Hannie Dekhuijzen.

In het verpleeghuis van Humanitas in Rotterdam-Charlois zijn inmiddels 32 bewoners besmet. De COVID-patiënten zijn allemaal samengebracht op één afdeling. Voor de niet-besmette bewoners moet het leven zo normaal mogelijk doorgaan, vinden bestuur, medewerkers en bewoners en hun families.

Ze zijn bekaf. Wij zijn geen opgevers, we blijven doorgaan, maar ik hou wel mijn hart vast Ida Huijgens

Hanny de Bruyn, die net innig is omhelsd door haar moeder Janny Berrevoets, zegt heel erg bang te zijn dat er weer een bezoekverbod aan zit te komen. "Zeker voor oudere mensen duurt het gewoon te lang dat ze niemand kunnen zien en even kunnen knuffelen en praten. Dus we hopen dat het blijft zoals het nu is."

Genadeloos

De vrees van De Bruyn lijkt niet ongegrond, want het coronavirus slaat opnieuw genadeloos toe. Maar op een andere manier. "Wat we nu zien is dat mensen geen klachten hebben en toch positief zijn, ogenschijnlijk die quarantainetijd goed doorkomen en binnen 24 uur van het ene uiterste tot overlijden komen. En dat is wel heel heftig!", schetst zorgmanager Ida Huijgens.

Toch wil Humanitas net als de bewoners niet terug naar de lockdown van de maanden maart, april en mei. "Probeer bezoek toe te laten en doe alles in overleg met familie en bewoners zelf als dat kan." In Hannie Dekhuijzen is het nu zo geregeld dat bezoekers via een speciale app een dag en tijdstip kunnen reserveren om langs te komen. En daar is Janny Berrevoets doblij om. Goed ingepakt voor een wandeling in het herstzonnetje met haar dochter zegt ze: "Ik vond het de vorige keer helemaal niets. Ben blij dat ik even weg ben nu."

Meer kennis over corona, nog steeds onvoldoende mankracht

Van Herk wil daarnaast dat in de organisatie van de zorg verandering komt. Zo moet er - naast de acute zorg - net zoveel aandacht komen voor de omstandigheden in de niet acute zorgsector. In veel verzorgingshuizen hadden de medewerkers in de eerste maanden van de pandemie vaak geen beschermings- en andere middelen. Bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk: "Verpleeghuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg, ggz of jeugdzorg, die hebben het net zo zwaar. Als het gaat om mondkapjes en straks om het testen, doe dat alsjeblieft in evenwicht."

De medewerkers lijken de tweede coronagolf medisch gezien wél met meer vertrouwen tegemoet te zien. Rudsello Chirino verzorgt mensen op de speciale COVID-afdeling en legt uit dat het 'grote onbekende' het verschil is tussen de eerste en de tweede coronagolf. "We wisten bij de eerste golf allemaal niet wat we moesten doen en konden verwachten. Bij de tweede golf weten we al, hé, dit gaat zo lopen en dit zo. Dus we hebben al een idee erbij welke kant we op moeten."

Noodklok over gebrek aan zorgmedewerkers

Er is dus meer kennis over de ziekte, maar niet meer personeel. Zondag luidde de brancheorganisatie voor zorgorganisaties ActiZ al de noodklok over het schrijnend tekort aan zorgmedewerkers. "De rek is eruit", liet ActiZ weten. Humanitas sluit zich daarbij aan. Een van de middelen die er nog is, is om medewerkers niet onnodig thuis te laten zitten, bijvoorbeeld omdat ze moeten wachten op de uitslag van een coronatesten.

De zorgmedewerkers lopen nu - aan het begin van de tweede coronagolf en de wintermaanden - al op hun tandjes, beaamt Ida Huijgens. "Ze zijn echt bekaf. Wij zijn geen opgevers, we blijven doorgaan, maar ik hou wel mijn hart vast."

Bestuursvoorzitter Van Herk wil dat er haast wordt gemaakt met de sneltest. Humanitas is daar inmiddels mee begonnen, maar de sneltest is nog niet officieel goedgekeurd. "Maar dat is ook zo'n mooi voorbeeld; Nederland is nog niet zo ver, Duitsland heeft die test al goedgekeurd. Maar het zou een enorme uitkomst zijn als we die test mogen inzetten. Om uit te sluiten dat een medewerker niet besmet is én dat ie niet drie dagen thuis zit."