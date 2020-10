Imponerende rentree van 'ruwe diamant' Dos Santos bij FC Dordrecht

Dos Santos speelde tot voor kort nog bij Jong Sparta in de tweede divisie. Omdat hij op Het Kasteel geen toekomst meer zag, vertrok de aanvaller bij de club. Dos Santos keerde dus terug bij FC Dordrecht, waar hij tijdens het seizoen 2017/2018 zijn eerste minuten in het betaalde voetbal maakte. Via een omweg hoopt Dos Santos zich weer op te klimmen.

'Ruwe diamant'

Harry van den Ham haalde Dos Santos naar de Krommedijk en is tevreden over de buitenspeler. "Een ruwe diamant", zegt Van den Ham. "Hij heeft ontzettend veel snelheid, maar Dos Santos moet alleen de momenten zoeken. Het is duidelijk dat hij dreiging en een goede voorzet heeft."

FC Dordrecht-aanvoerder Arsenio Valpoort valt zijn trainer bij. "Je ziet dat Dos Santos veel kwaliteiten heeft. Het is een jongen die 'vrij zijn ding' moet doen. Natuurlijk kan het veel beter, maar op dit moment zie je dat hij bij vlagen goede dingen kan laten zien."

Productiviteit

Toch had Dos Santos tegen Almere City bij zijn terugkeer bij FC Dordrecht liever de drie punten gepakt in plaats van één. "Maar daar ben ik ook tevreden mee", geeft hij toe. In de eerste helft was hij telkens betrokken bij de twee doelpunten van FC Dordrecht. "Ik denk dat de eerste helft wel redelijk ging. We hadden sneller de diepte moeten zoeken, daar waren we ook gevaarlijk in. Maar dit is een goede eerste stap."

FC Dordrecht maakte tot nu toe nog maar zes doelpunten in de eerste divisie. Dos Santos maakt zich daar geen zorgen over. "Ik denk dat het wel vanzelf komt. We hebben genoeg kwaliteiten: als individuen en als team. Daar heb ik alle geloof in."

Kijk hieronder naar het portret van aanvaller Gianni Dos Santos na FC Dordrecht-Almere City (2-2):