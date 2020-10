Diederik Gommers: 'Meer ziekenhuispersoneel besmet dan in eerste golf'

Het aantal coronabesmettingen blijft toenemen. Afgelopen weekend kwamen er in onze regio zo'n 2.400 nieuwe gevallen bij. Volgens Diederik Gommers van het Rotterdamse Erasmus MC, ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is opschalen van het aantal beschikbare bedden op de intensive care (IC) nog mogelijk, maar er is wel een probleem met het benodigde personeel.

In het Erasmus MC zijn normaal vijftig IC-bedden beschikbaar. Die zijn nu bezet. "We zouden eigenlijk naar 56 willen, maar deze week is de herfstvakantie. Personeel dat vakantie had aangevraagd, hebben we toch nog op vakantie laten gaan. Vandaag moeten we plannen maken of we toch niet die zes bedden gaan openen." Daarnaast is er nog de mogelijkheid om vijftig extra bedden te openen. "Maar daar hebben we dan wel personeel voor nodig."

"We zien dat er meer personeel besmet raakt in vergelijking met de eerste golf in Rotterdam. Er is veel meer uitval van verpleegkundigen en artsen." Daardoor zijn er in de praktijk minder IC-bedden beschikbaar. "Fysiek zijn ze er. We hebben een prachtige IC ingericht, maar dan er is op die dag te weinig personeel om de bedden in te zetten."

"We zijn iedere dag in de weer om een IC-bed te zoeken voor diegene die dat nodig heeft. Gistermiddag hebben we met elkaar hard gestreden. We moesten nog zes bedden hebben in Nederland, want anders zouden er patiënten gaan naar Duitsland. Dat vinden we nu nog veel te vroeg."

Het is een heel gepuzzel om dat voor elkaar te krijgen, ook al gaat het maar om zes bedden. "We hebben gezegd dat we bij de tweede golf de reguliere zorg door willen laten gaan, dat is ook belangrijk. Dat vraagt veel inzet van iedereen. "

'Het kan iedereen overkomen'

Op Instagram liet Gommers zondag weten dat er op de intensive care een persoon van twintig jaar oud ligt. "We roepen dat het niet voorkomt bij jonge mensen, maar dat gebeurt af en toe wel. Dit is gewoon een gezond iemand. Het kan dus iedereen overkomen en dat is best wel zorgelijk. Daarom moeten we ons aan die maatregelen houden."

Via het platform ontvangt Gommers veel vragen. "Mensen die zich zorgen maken om hun kinderen die naar school gaan, waarvan één van de ouders in een risicogroep zit. Of van jonge mensen, die zich afvragen waarom ze geen mondkapje op hoeven in de klas waar ze bij elkaar komen, terwijl ze na school niet bij elkaar kunnen komen. Eigenlijk hele terechte vragen die soms lastig te beantwoorden zijn."

Lichtpuntje

Ook mentaal valt het niet mee. "Je moet iets kunnen bieden. Je moet zeggen van: als we ons best doen, kunnen we misschien Kerst of Oud en Nieuw gaan vieren. Of we dat gaan halen of niet, we moeten met elkaar onze schouders eronder zetten en zorgen dat je een lichtpuntje hebt. Anders wordt het wel heel erg somber in deze donkere dagen."

Of de maatregelen die woensdag zijn ingegaan al effect hebben, is volgens Gommers nog niet te zeggen. "Dat duurt minimaal twee weken, eigenlijk is drie weken nog beter."

Landelijk zijn er momenteel 824 bedden op de IC's bezet. Volgens Gommers liggen er plannen om dit uit te breiden naar 1.700 bedden. "De komende veertien dagen verwacht ik dat het oploopt, maar we gaan voor die afvlakking van de curve. Dat is onze uitdaging met elkaar. Ik geloof er heilig in dat als we met elkaar het gedrag kunnen opbrengen, dat het reproductiegetal onder de één komt. Dan kun je weer versoepelen. Ik heb nog goede hoop dat we het met elkaar voor elkaar gaan boksen."