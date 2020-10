Hiele kritisch op aanvoerder Feyenoord: 'Berghuis nog nooit opgestaan als de leider'

Joop Hiele is in FC Rijnmond kritisch op Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis. "Hij is nog nooit opgestaan als de leider," is de oud-doelman stevig in zijn commentaar na de Rotterdamse derby in De Kuip.

Berghuis is de topscorer van Feyenoord, maar wist in de wedstrijd tegen Sparta niet zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Mede daardoor eindigde de wedstrijd in een lege Kuip met 1-1 gelijk.

"Zijn commentaar na de wedstrijd is altijd goed," licht Hiele zijn mening toe. "Maar in het veld zie ik het niet terug. Zijn gezicht spreekt vaak boekdelen. Als het niet loopt moet je in je kracht voetballen, alleen maar doen waar je goed in bent. Soms nam hij vrije trappen waar hij ze door een rechtspoot had moeten laten nemen. Zeker omdat er nog geen vrije trap of hoekschop was aangekomen."

Complimenten voor Sparta

"We hebben het nu over Berghuis, maar ook even de complimenten voor Mica Pinto. Die hield hem echt uit de wedstrijd," geeft Ruud van Os ook de credits aan Sparta.

Terecht, vindt ook Hiele: "Ze hebben in de beginfase van dit seizoen ook wel wat pech gehad. Door hoort ook bij het proces waar ze mee bezig zijn. Maar ik maak me geen zorgen over dit team."

Daarnaast neemt Hiele neemt de keeperskwaliteiten van Feyenoord-doelman Justin Bijlow en Sparta-keeper Benjamin van Leer onder de loep.

Bekijk bovenaan dit bericht de hele uitzending terug. Reageer op de uitzending via sport@rijnmond.nl