Joop Hiele te gast in nieuwe aflevering FC Rijnmond

Joop Hiele is maandagmiddag te gast in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond. De voormalige keeper van onder andere Feyenoord en Oranje schuift op 19 oktober aan tafel bij analist Emile Schelvis, verslaggever Ruud van Os en presentator Bart Nolles.

De mannen blikken terug op de Rotterdamse stadsderby tussen Feyenoord en Sparta. Afgelopen zondag speelden de beide clubs in een lege Kuip met 1-1 gelijk . Daarnaast neemt Hiele neemt de keeperskwaliteiten van Feyenoord-doelman Justin Bijlow en Sparta-keeper Benjamin van Leer onder de loep.

FC Rijnmond is maandagmiddag rond 17.20 uur live te zien via TV Rijnmond, de Rijnmond App, deze website, en via de livestream op YouTube.