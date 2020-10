Vernieuwingen bij Eiland van Brienenoord; meer getijdennatuur en twee nieuwe bruggen

Het Eiland van Brienenoord in Rotterdam wordt vernieuwd. Aan de west- en oostkant van het eiland komt meer getijdennatuur. Daarnaast worden twee nieuwe bruggen aangelegd naar het eiland. Het doel van de vernieuwingen is het vergroten van de natuurbeleving op het eiland.

Het eiland moet deel uit gaan maken van het Rondje Stadionpark, een recreatieve route van vijf kilometer op Rotterdam-Zuid. Twee bruggen die toegang geven tot het eiland maken het rondje mogelijk. De werkzaamheden zijn sinds februari 2020 in volle gang en moeten volgende zomer afgerond zijn. In die periode blijft het eiland openbaar toegankelijk.



Momenteel wordt er hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe brug bij het Zuiddiepje, die in de plaats komt van de oude, mintgroene brug. "De nieuwe brug ligt wat meer richting de Brienenoordbrug, daar komt een nieuwe beweegbare brug. Zodra die klaar en helemaal operationeel is, kun je via de nieuwe brug het eiland op en wordt het oude bruggetje afgebroken", vertelt Marcel Walraven, projectleider van de gemeente.



Metro

De oude brug komt uit de jaren '60 en is destijds gebruikt voor de bouw van de metro. "Als je hier bent opgegroeid, ken je het eiland niet zonder bruggetje. Maar die brug is nooit ontworpen om het zo lang vol te houden." Het opknappen van de oude brug is niet rendabel. "Dan ben je bijna net zo veel kwijt als met de nieuwe brug." De oude ophaalbrug wordt begin volgend jaar gesloopt.

De aanpassingen moeten de natuurbeleving op het eiland vergroten. "Meer ruimte aan de rivier geven, stenige oevers wat verwijderen, hellende vlakjes aanleggen en geen strandjes. Het is voor flora en fauna bedoeld, zodat die meer plekjes kunnen vinden in de stad." Daarnaast komen er ook een vlonderpad en verschillende uitkijkpunten.

Het eiland wordt met de vernieuwingen steeds groener. "We horen van veel mensen dat ze eigenlijk niet wisten dat hier een eiland lag dat zó groen is. Met de elementen die we aanbrengen, de loopvlonderen, een laarzenpad, kun je ook op een gegeven moment door de oevers lopen en bij de uitkijkpunten kijken. Dat maakt het wat speelser."