FC Rijnmond Podcast: 'Feyenoord heeft zich tactisch laten verrassen door Sparta'

Iedere maandag bespreken wij in de FC Rijnmond Podcast de wedstrijden van Feyenoord en Sparta. Deze week praten Dennis van Eersel, Jan Jaap Pruysen en Frank Stout dus over één duel: Feyenoord-Sparta (1-1). "Een spannende derby zonder sfeer en met een terechte uitslag."

Twee weken geleden heerste er nog een hosanna-stemming rond Feyenoord. Na het gelijkspel tegen Sparta zijn de Rotterdammers van Zuid ineens titelkandidaat af. "Het is de dagkoers, waar we niet te zwaar aan moeten tillen", meent Feyenoord-watcher Van Eersel. "Het heeft met kwaliteit te maken. Feyenoord heeft te weinig spelers die iedere week goed kunnen spelen."

Advocaat was na afloop mild in zijn kritiek. "Je kan ook niet iedere week kritisch zijn", klinkt het in de podcast. De mannen denken dat Lutsharel Geertruida de komende weken de vervanger zal zijn van de geblesseerd geraakte Leroy Fer. Verder bespreken zij het wisselbeleid van Feyenoord en was het nu een gele of rode kaart voor Jens Toornstra?

11 Frasers

In de FC Rijnmond Podcast zijn er veel lovende woorden voor Sparta. Bijvoorbeeld voor Adil Auassar, die wordt betiteld 'een van de best sprekende aanvoerders uit de eredivisie.' Henk Fraser zou wel vaker in een 5-3-2 kunnen spelen. "Sparta verraste Feyenoord en zeker in uitwedstrijden is dit een goede tactiek", stelt Van Eersel. "Maar in hoeverre is er sprake van thuis- en uitwedstrijden als je zonder publiek speelt?", pareert Stout.

Tot nu toe maakt Benjamin van Leer nog geen heel goede indruk. In de podcast zijn er verschillende meningen over de doelman van Sparta. Moet je hem wisselen of mag je hem niet afrekenen na wedstrijden tegen Ajax, Vitesse, AZ en Feyenoord? Ook wordt er stilgestaan bij Julian Baas, die scoorde namens Excelsior in de gewonnen wedstrijd tegen Excelsior. En FC Dordrecht gaf de overwinning weg tegen Almere City FC (2-2), al was het twitteraccount daar blijkbaar wel gelukkig mee.

