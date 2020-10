8 tips om je thuiswerk skills naar een hoger niveau te tillen

Het is belangrijk dat je een productieve houding aanneemt, maar door het thuiswerken wordt dit je vaak lastig gemaakt. Je bent misschien snel afgeleid en er is niemand die continu in de gaten houdt of jij wel écht aan het werk bent. Bovendien zijn alle streamingdiensten binnen handbereik en dit werkt natuurlijk ook niet mee! Maar uiteindelijk doe je het natuurlijk allemaal voor jezelf en baal je ervan dat je niet alles wat je voor ogen had uit je stageperiode kunt halen.



Hoe kun je er toch voor zorgen dat je zoveel mogelijk nieuwe dingen leert tijdens het thuiswerken voor school of je stagebedrijf? Ik deel graag mijn thuiswerk ervaringen met jullie en heb 8 tips op een rijtje gezet die het jou de komende tijd misschien iets makkelijker kunnen maken!

Tip 1: GA UIT BED!

In bed blijven liggen is voor iedereen die thuiswerkt erg verleidelijk, maar door te lang in bed te blijven liggen zal je merken dat je de hele dag veel minder productief bent. Zet dan ook je wekker ruim op tijd, neem een warme douche en kleed jezelf aan. Start je dag met een goed ontbijt en zorg ervoor dat je tijdens de ochtendmeeting met je collega’s klaar bent om aan de slag te gaan.

Tip 2: Maak een dagplanning

Bedenk voor jezelf wat je aan het einde van de dag gedaan wilt hebben. Door doelen te behalen raak je gemotiveerd om harder te werken. Leg de lat niet te hoog voor jezelf, zodat je een voldaan gevoel hebt aan het einde van je thuiswerkdag.

Tip 3: Houd alles netjes

Een bekend gezegde luidt ‘’Een opgeruimd huis, is een opgeruimd hoofd’’. Dit geldt ook voor je werkplek. Wanneer je bureau netjes opgeruimd is en je je niet druk hoeft te maken om die berg aan was die nog over je bureaustoel hangt, word je minder snel afgeleid. Bovendien werkt het veel rustiger en dit kun je vervolgens ook merken in je werkwijze.

Tip 4: Zorg voor frisse lucht en genoeg daglicht

Gooi je gordijnen open, trek je rolluik omhoog en zet je raam op een kiertje. Het is veel fijner om te werken in een ruimte met veel licht en frisse lucht, dan op je donkere slaapkamer met LED-lampjes.

Tip 5: Pauze is pauze

Kies een standaard moment op de dag wanneer jij pauze wilt hebben en houd je dan ook echt aan die tijd. Het is fijn voor jezelf en je collega’s om een tijd af te spreken wanneer jij niet bereikbaar bent. Tijdens je pauze ga je je met van alles bezig houden, behalve je werk! Het is dan ook goed om even niet achter je laptop, telefoon of computer te zitten en een momentje voor jezelf te nemen. Ga iets doen wat je leuk vindt of gebruik je pauze bijvoorbeeld om een uurtje te sporten!

Tip 6: Een goede werkhouding

Die heb je vast vaker voorbij zien komen, maar onderschat niet hoe belangrijk dit is. Blijf niet met gebogen rug op je bed zitten of de hele dag op de bank hangen, want dit kan op langer termijn voor serieuze rugklachten zorgen. Ga aan de tafel of aan je bureau zitten, zorg ervoor dat je goed recht zit en neem desnoods regelmatig een kleine wandelpauze.

Tip 7: Communication is the key

Houd goed contact met je collega’s. Blijf online (behalve in je pauze), check regelmatig de mail en zorg dat je zelf ook mensen kunt bereiken als je vragen hebt. Ook is het waardevol om dagelijks een meeting te houden met collega’s. Dit is niet alleen heel gezellig, maar ook een geschikt moment om vragen te stellen of bijvoorbeeld te sparren over nieuwe ideeën.

Tip 8: Werk en privé gescheiden houden

Je werkt al thuis, dus werk niet mee naar huis nemen, is in deze situatie al mislukt. Daarom is het extra belangrijk dat je werk en privé toch gescheiden probeert te houden. Houd je dan ook aan vaste werktijden en zorg ervoor dat je niet in de avonduren nog bezig bent met dat ene kleine dingetje wat nog niet is afgerond. Want net als op werk of stage, is er morgen weer een nieuwe dag.