Familie zoekt getuigen van vermoedelijke mishandeling Spijkenisser man

Een 70-jarige man is vorige week dinsdag zwaargewond aangetroffen in Spijkenisse. Voorbijgangers vonden hem op het fietspad ter hoogte van de Schopvoorde met verwondingen aan zijn gezicht. De man ligt in het ziekenhuis. De familie vermoedt dat hij overvallen en mishandeld is.

Ook de politie zegt in het duister te tasten over wat er dinsdagavond 13 oktober in Spijkenisse is gebeurd. Johan parkeerde rond 22:25 uur zijn auto op de Schervenkreek, bij zijn dochter. Zoals altijd zou hij daarna naar zijn huis aan de Neptunusstraat lopen. Zijn vrouw Annelies vroeg hem nog om tijdens de wandeling naar huis te bellen.

Maar dat belletje bleef uit, vertelt ze maandag aan Rijnmond. Ze stond op het punt om zelf naar de Schervenkreek te rijden om te kijken waar Johan bleef, maar werd toen gebeld door de politie. "Ze zeiden dat ze mijn man hadden gevonden. Bewusteloos."

Johan zelf bleef dagenlang herhalen dat hij was aangereden. Maar gezien zijn verwondingen kan dit niet, blijkt uit onderzoek. Zijn vrouw ontdekte dagen na het voorval bovendien dat uit zijn portemonnee verschillende pasjes en geld waren verdwenen. Een buurtonderzoek enkele dagen later heeft nog geen informatie opgeleverd over de werkelijke toedracht.

Camerabeelden

De vrouw van het slachtoffer hekelt het onderzoeksproces, waarin volgens haar veel fouten zijn gemaakt. Annelies: "Morgen is het al een week geleden. Als ze meteen sporenonderzoek hadden gedaan... Nu kan het zijn dat mensen al geen camerabeelden meer hebben en dat is jammer." Door zelf foto's te publiceren van haar gewonde man, hoopt ze dat mogelijke getuigen zich melden.

De politie zegt de zaak uitermate serieus te nemen. "We vinden het jammer dat bij de vrouw het gevoel is ontstaan dat we deze zaak niet serieus nemen, maar dat is absoluut niet waar", laat een woordvoerder weten. "Onze inzet gaat nu naar het oplossen van deze zaak."

De politie roept mensen die dinsdagavond iets hebben meegekregen, dan ook op om zich te melden. Ook camerabeelden zijn welkom.