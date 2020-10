Groen gras op Tweede Maasvlakte dankzij Japanse vergistingsmethode

Het Havenbedrijf Rotterdam doet een proef om het gras op de Tweede Maasvlakte groen te houden met behulp van zelfgemaakte compost. Het is de bedoeling dat het groenafval wat in de haven wordt weggemaaid of bijeen geharkt niet wordt weggegooid, maar wordt verzameld om er weer meststoffen van te maken.

Jaarlijks voert het Havenbedrijf tonnen aan dorre bladeren, gras en snoeiafval af. Normaal verdwijnt dat in een oven. Maar er kan ook compost van worden gemaakt. Zelf spreekt het havenbedrijf van bokashi. Dat is Japans voor 'goed gefermenteerd organisch materiaal'.

Het idee is dat het organische afval voortaan in een shredder wordt vermalen, waarna er bacteriën en oergesteente worden bijgestopt. De boel wordt op een grote hoop gereden en luchtdicht verpakt. Na acht tot twaalf weken is het afval vergist en veranderd in een bodemverbeteraar. Dat is een stuk sneller dan de gangbare manier om compost te maken.



De bokashi wordt verspreid over het nog braakliggende terrein van de Tweede Maasvlakte om het opgespoten zand bijeen te houden. Door de compost moet het terrein groen worden en blijven. De proef met bokashi duurt tot en met december.