Check de druktemeter voor je naar de kinderboerderij of een tuin gaat

Kinderboerderijen en tuinen in de buurt zijn populair als uitje in de herfstvakantie. En om te voorkomen dat je er niet binnenkomt omdat er teveel mensen zijn, kun je vanaf nu op de druktemeter zien hoe druk het is op de locatie die je wilt bezoeken. De site is een initiatief van Natuurstad Rotterdam.

"Op onze locaties volgen we de richtlijnen van de overheid", zegt Louise Bergenhenegouwen, directeur van Natuurstad. "We houden één koe afstand, wassen onze handen en volgen de looproute. Met de druktemeter zorgen we ervoor dat een uitje voor iedereen verantwoord blijft."

De druktemeter geeft met allerlei kleuren aan hoe druk het is op de zeven locaties die bij de druktemeter zijn aangesloten. Groen betekent rustig en de bezoekers zijn welkom, bij geel wordt het drukker, maar kun je er nog steeds heen. Kleurt de locatie oranje, dan kun je beter op een later moment langskomen. Bij rood word je geweigerd aan de deur.

"De druktemeter is een goed hulpstuk om de drukte te vermijden", zegt Bergenhenegouwen. "Zo blijft een bezoek aan de kinderboerderij of tuin een leuk uitje in de buurt."