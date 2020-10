Grote renovatie centrale bibliotheek Rotterdam

De Centrale Bibliotheek in Rotterdam is dringend toe aan een grote opknapbeurt. Na 36 jaar is het gebouw aan het einde van zijn levensduur. Technische installaties zoals roltrappen zijn op. Ook is het pand niet meer te gebruiken voor nieuwe taken die de bieb op zich wil nemen. Volgende maand moet de gemeenteraad instemmen met een renovatie die rond de 90 miljoen gaat kosten.

De bieb opende in 1983 zijn deuren. Toen was het pand hypermodern. Voor de bezoekers ziet het er nog altijd goed uit, maar achter de schermen laat directeur Theo Kemperman zien dat er renovatie nodig is. "Je ziet veel gemengde en gestapelde functies op de huidige verdiepingen. Er zijn boeken en tijdschriften, studieplekken, informatiebalies. Alles loopt een beetje door elkaar. Hier zie je hoe één etage uit zijn voegen barst".

Maar het grootste probleem is volgens Kemperman de verouderde techniek. De klimaatbeheersing geeft moeilijkheden, waardoor het moeilijk is een goede temperatuur in te stellen. Ook de roltrappen, liften moeten dringend vernieuwd worden. Dan zijn er nog de lekkages waardoor regenwater naar binnen komt. De directeur wijst erop dat een voordeel van de renovatie is dat het gebouw verduurzaamd wordt en dus energieneutraler.



Minder boeken, meer ontmoeten

Er komt nog iets bij. De bibliotheek van de toekomst stelt andere eisen aan een pand dan hoe de boel nu ingericht is. Bij de bouw begin jaren ’80 was het huisvesten van de enorme boekencollectie de belangrijkste opdracht. Ook waren er leesplekken en studieruimten nodig.

Maar een moderne bibliotheek heeft minder behoefte aan het uitstallen van enorme kasten met boeken. Juist het ontmoeten en persoonlijke ontwikkeling is heel belangrijk geworden. Er moet dus veel meer ruimte komen voor studiezalen, (taal)curssussen en workshops.

Tekst gaat door onder de video



Ook wil de bibliotheek graag meer met andere instellingen of ondernemers samenwerken. Dat kan het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn, maar ook een koffiezaak. Omdat het nu een groot open pand is, zijn die extra voorzieningen alleen toegankelijk tijdens de reguliere openingstijden. Straks moeten die zelfstandig open kunnen zijn, dus ook als de bieb gesloten is.

Hoe gaat het pand eruit zien?

Er is gekeken of er op een andere locatie een nieuw pand kon worden gebouwd, maar dat is geen optie. De locatie aan de Blaak is de beste plek voor de centrale vestiging vinden zowel de directie als het gemeentebestuur. De basis van de huidige bibliotheek blijft het uitgangspunt. Door een andere indeling en door het opschuiven van de pui op de begane grond komen er meer vierkante meters bij.

Tekst gaat door onder de video



De Centrale Bibliotheek is een markant gebouw en is belangrijk voor de skyline van de stad. Maar wat blijft daar van over? Gaat de watervalgevel weg en wat gebeurt er met de herkenbare gele buizen? Ondanks dat er nog geen ontwerpen zijn, maar een paar ruwe schetsen, is duidelijk dat bekende delen van het pand zullen blijven, zo verzekert wethouder Said Kasmi.

Noodpand

Omdat het gebouw helemaal gestript wordt, moet het voor zo'n 3 jaar helemaal leeg. Er komen 1 of meerdere tijdelijke locatie(s). Het is nog onbekend waar dat zal zijn en wat er in zo'n noodvestiging allemaal mogelijk is. Duidelijk is wel dat het een flinke klus wordt, want de bibliotheek op de Blaak heeft al bijna 700-duizend boeken. Daarnaast nog talloze dvd’s en cd’s.