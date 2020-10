Glory 76 in Rotterdam gaat niet door: Badr Hari test positief op coronavirus

Het kickboksevenement Glory 76 dat zaterdag 7 november in Rotterdam gehouden zou worden, gaat niet door. Dit vanwege een positieve coronatest van Badr Hari. Hij zou het opnemen tegen de Roemeense Benjamin Adegbuyi, maar dat gevecht gaat nu niet door.

Vanwege de oplopende coronacijfers heeft Glory besloten ook de rest van het evenement af te gelasten.

Hari laat op zijn Instagram-pagina weten dat hij momenteel in thuisquarantaine zit. Hij herstelt goed na een aantal dagen van ziekte. "We nemen alle maatregelen rondom Covid-19 vanaf het begin zeer serieus, maar toch ben ik helaas besmet geraakt. Dat toont aan hoe serieus we het virus moeten nemen. Op dit moment moet ik rusten en hervat ik de training zo snel mogelijk."

Hari zou voor het eerst sinds december weer in actie komen. Toen moest hij in de derde ronde opgeven vanwege een blessure.

Glory hoopt snel een nieuwe datum aan te kunnen aankondigen.