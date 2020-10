Honderden dode vissen bij de sluis van de Kralingse Plas

Bij de sluis tussen de Rotte en de Kralingse Plas in Rotterdam drijven talloze dode vissen. "Een vervelend gezicht", vindt ook het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het waterschap laat beroepsvissers de dode vissen weghalen. Levende vissen worden overgezet in de Rotte.

Kleine vissen trekken elk najaar vanuit de plas naar kleiner water om te overwinteren. Daarbij stuiten ze op het Kralings Verlaat. De sluis gaat maar een paar keer open. Doordat er zoveel vissen voor de waterkering liggen te wachten ontstaat een zuurstoftekort. Daardoor stikken veel vissen.

Volgens een woordvoerder van het Hoogheemraadschap is er met het zuurstofgehalte van de Kralingse Plas zelf niets aan de hand. Het is door de trek gewoon te druk voor de sluis. En de waterkering zomaar open zetten kan ook niet, want dan zou de Rotte de Kralingse Plas binnenstromen met alle gevolgen van dien.

Het hoogheemraadschap houdt de situatie bij het Kralings Verlaat de komende dagen in de gaten.